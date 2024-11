Al via i play off. La Vis ospita Formia al PalaBotteghelle

Iniziare con il piede giusto, senza alcun timore reverenziale, facendo valere il fattore campo. È questo l’obiettivo che la Vis Reggio Calabria persegue domani pomeriggio (ore 18) contro la Pallacanestro Fabiani Formia nella partita di esordio del girone H. Cominciano dunque i play off e i reggini, dopo una settimana di allenamenti intensi, sono pronti a tuffarsi in questa nuova fase del campionato. Una fase a carattere nazionale, con le migliori 32 squadre della penisola decise a darsi battaglia per essere tra le top 12 promosse in serie B.

Il primo avversario di Grasso e compagni è la Pallacanestro Fabiani Formia. Un quintetto di tutto rispetto quello laziale, che vanta, fra gli altri, il play ex Viola Coronini, le guardie dal canestro facile Scodavolpe e Sorrentino e l’esplosivo pivot italo/argentino Cicivè. Tutti cestisti di livello che, con la gestione tecnica di coach Ortenzi (subentrato a campionato in corso), hanno ottenuto una meritata qualificazione alla post season, con uno score di 18 vittorie e 8 sconfitte.

Pasquale Tramontana, al rientro dopo due gare di stop per infortunio, analizza così il match di domani: “Arriviamo carichi a questi play off, nei quali affronteremo tre squadre di prima fascia. Dobbiamo pensare ad una partita per volta, a cominciare da Formia. I laziali sono allenati da un coach che conosco benissimo, con il quale abbiamo ottenuto una splendida promozione quando era capo allenatore alla Nuova Jolly. È lui l’uomo in più di Formia, capace di estrapolare il meglio dai propri giocatori. Al di la di questo, giochiamo in casa e abbiamo l’obbligo al PalaBotteghelle di non commettere passi falsi, magari sfruttando l’appoggio del nostro pubblico che, mi auguro, raccolga l’appello del nostro capitano e accorra in massa a sostenerci”.

Arbitrerà la coppia lombarda formata da Fabrizio Grandi e Matteo Sironi, entrambi di Milano.