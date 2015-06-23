Al via la 24esima edizione del Mediterraneo Dance Festival

Dal 3 luglio al 4 agosto un mese di formazione, laboratori e spettacoli sullo Stretto: la conferenza stampa inaugurale è all'Oasi Village di Reggio Calabria

Venerdì 3 luglio, alle ore 11.00, presso l’Oasi Village di Reggio Calabria (Pentimele), si svolgerà la conferenza stampa inaugurale della ventiquattresima edizione del Mediterraneo Dance Festival 2015.

Dal 3 luglio al 4 agosto, infatti, ballerini professionisti, allievi e docenti, ma anche semplici appassionati della danza, provenienti da tutto il mondo, godranno del suggestivo scenario dello Stretto di Messina per un mese intensivo di formazione, con laboratori, esibizioni, spettacoli e attività di studio.

Alla conferenza stampa sono invitati a intervenire: Basilio Foti, Direttore del Mediterraneo Dance Festival, alcuni insegnanti del Festival – tra cui: Lukas McFarlane, vincitore dell’edizione 2013 del talent show inglese “Got to Dance”, Svetlana Kozlova, Patrizia Muzzupappa e Cristina Foti – la presentatrice ufficiale del FestivalCarlotta Bolognese, l’Assessore al Turismo e Spettacolo della Provincia di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, l’assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, Patrizia Nardi, il Vice Sindaco di Reggio Calabria, Saverio Anghelone, il portavoce del Sindaco di Reggio Calabria Franco Arcidiaco e il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

La conferenza stampa sarà moderata dall’addetta

stampa Laura Cirella e seguita da un’esibizione di Aerial Dance con la ballerina Simona Calanna e da un brindisi inaugurale offerto dall’organizzazione.

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