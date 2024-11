Al via la “International Fashion Week” a Reggio Calabria

London Fashion Week Spring/Summer 2015 - Topshop Unique - Catwalk Featuring: Cara Delevingne Where: London, United Kingdom When: 14 Sep 2014 Credit: Lia Toby/WENN.com

E’ tutto pronto per la prima ‘International Fashion Week’ reggina, la città dello Stretto diventerà per cinque giorni la capitale della moda. Dal 28 maggio al 1 giugno 2016 infatti Reggio Calabria ospiterà stilisti, artisti e operatori della moda nazionali ed internazionali.

Ad organizzare l’evento, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD). Previsto un pre-opening, il 28 maggio, e due giornate di sfilate, 29 e 30 maggio, divise in contenitori differenti : ‘Eccellenze internazionali e del made in Italy’, ‘Fashion designer’, ‘New generation’ e ‘Accademie di moda’. Défilés di alta moda che si svolgeranno tutti al Foyer del Teatro Francesco Cilea. Tanti, inoltre, gli appuntamenti artistici a corredo della manifestazione..

La presentazione dell’evento si svolgerà venerdì 20 maggio alle ore 10.30 alla Pinacoteca civica di Reggio Calabria. All’incontro con gli operatori dell’informazione saranno presenti Giuseppe Fata, presidente CNGFD, Alessandra Giulivo, direttore generale CNGFD, Patrizia Nardi, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e Saverio Anghelone, vicesindaco della città.

Cinque giornate che abbracceranno la moda e l’arte in tutte le sue sfaccettature e creeranno occasioni d’ incontro tra le storiche realtà italiane e le nuove realtà produttive.