Al via la seconda edizione del Master in “Management dei Sistemi di Trasporto e Logistica”

Si è svolta nell’aula del Consiglio di Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la consegna delle pergamene di laurea agli allievi che hanno conseguito il titolo della prima edizione del Master di primo livello in “Management dei Sistemi di Trasporto e Logistica” proposto dal DIIES (Dipartimento di Ingegneria, dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile.

Ha portato i saluti del Magnifico Rettore Pasquale Catanoso, il prorettore Marcello Zimbone, che ha ringraziato sia gli studenti che il gruppo docenti organizzatore e promotore della riuscita attività formativa.

Visto il successo della scorsa edizione ha dichiarato soddisfatto il Professore Domenico Gattuso, Docente del settore scientifico disciplinare Ingegneria dei Trasporti e direttore del prestigioso Master, si è voluto fortemente replicare questo percorso formativo aperto ad un numero di 15 allievi in possesso di un titolo universitario appartenente ad una classe dei corsi di Laurea in Ingegneria, Scienze Economiche, Scienze dell’Architettura o ad una classe dei corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria, Scienze dell’Economia, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura. Potranno accedere al Master anche i possessori di una Laurea conseguita in base ai sistemi previsti prima del D.M. 270/2004 ed equiparata ad una delle classi appena menzionate.

Potranno accedere, altresì, alla seconda edizione del Master gli studenti in possesso di titoli accademici rilasciati da Università straniere, riconosciuti equipollenti in base alla normativa vigente.

La scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al Master sarà il 5 febbraio 2018. Lo stesso inizierà il 27 febbraio 2018 e terminerà il 31 ottobre 2018.

Il Master si propone di fornire conoscenze avanzate nell’ambito della gestione tecnica dei sistemi e delle filiere connesse ai trasporti e alla logistica. Esso, inoltre, mira a formare professionalità di alto profilo in grado di utilizzare un ampio spettro di conoscenze e competenze per interpretare, descrivere e risolvere problematiche connesse ai trasporti e della logistica. Le competenze acquisite attraverso la fruizione del Master consentono una molteplice specializzazione in uscita degli allievi in formazione, privilegiando i campi del trasporto merci e della logistica.

I principali temi approfonditi sono: sistemi di supporto alle decisioni nell’ambito della mobilità passeggeri e merci (pianificazione, management e controllo), progetto e gestione di infrastrutture di trasporto (infrastrutture lineari e puntuali), modelli di gestione d’impresa, sostenibilità economica sociale e ambientale, metodologie per la gestione di sistemi di trasporto puntuali e a rete, trasporti e logistica a scala nazionale, smart city, Information and Communicaton Technologies (ICT) ed Intelligent Transportation Systems (ITS).

Le lezioni saranno svolte da docenti dell’Università Mediterranea, sono previsti anche interventi di esperti provenienti dal mondo istituzionale e d’impresa, nonché visite tecniche in contesti operativi di rilievo.

Un vero e proprio successo quello della prima edizione, lo dimostrano i sorrisi degli studenti che lo hanno conseguito, soddisfatti nell’aver acquisito competenze spendibili sul territorio locale ma non solo, come ha ribadito a conclusione dei lavori il Professore Domenico Gattuso, questo tipo di conoscenze è multidisciplinare e globale.

Il team di docenti composto dal professore Antonino Vitetta, professore Corrado Rindone, professore Francesco Giuseppe della Corte, professore Filippo Giammaria Praticò, professore Giuseppe Musolino, professoressa Paola Panuccio e Professore Domenico Nicolò, coordinati dal Professore Gattuso è il confermato gruppo anche per la seconda edizione, perché come si suole dire “squadra che vince non si cambia”.