Al via la XXXI edizione della stagione teatrale di CatonaTeatro

di Laura Maria Tavella – Anche quest’anno la stagione teatrale del CatonaTeatro offre al pubblico reggino un cartellone con rappresentazioni di qualità e grandi nomi del mondo della musica e del teatro, per una programmazione estiva di eccellenze.

La stagione parte martedì 19 luglio, con replica mercoledì 20 con l’Opera lirica “La traviata” di Giuseppe Verdi, con il direttore d’orchestra David Crescenzi e regia di Mario De Carlo, alla guida dei musicisti dell’Orchestra e coro “Francesco Cilea”.

Sabato 23 luglio “Vacanze Romane” con Serena Autieri, Paolo Conticini e la partecipazione straordinaria di Fioretta Mari, con la regia di Luigi Russo e le musiche di Cole Porter e Armando Trovajoli.

Giovedì 28 luglio il successo di Agatha Christie “Dieci piccoli indiani… e non ne rimase nessuno”, sarà riadattato da Edoardo Erba con Pietro Bontempo, Giulia Morgani, Massimiliano Giovanetti, Carlo Simoni, Mattia e Leonardo Sbragia, Ivana Monti, Franco Graziosi, Luigi Diberti, Caterina Misasi, con la regia di Ricard Reguant.

Il 2 agosto il “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes con Enrico Guarneri e la regia di Gugliemo Ferro.

A seguire, la commedia “Parenti serpenti” di Carmine Amoroso, il 5 agosto, con il napoletano Lello Arena seguito dal regista Luciano Melchionna.

Domenica 7 Agosto “Filmusic – suoni e colori del cinema” con l’Orchestra Grande ME.LA di Melicucco e Laureana di Borrello, diretta dal Maestro Maurizio Managò e martedì 8 agosto, il musical di Douglas J. “Serial killer per signora”,con Gianluca Guidi, attore e regista dello spettacolo, e Giampiero Ingrassia.

Dal romanzo di Alessandro Manzoni, l’ 11 agosto va in scena “Il divorzio dei compromessi sposi” diretto ed interpretato da Carlo Buccirosso con Rosalia Porcaro, Gino Monteleone e Nunzia Schiano.

Sabato 13 Agosto l’atteso live dell’eterea cantante e diva Patty Pravo , con il live “Eccomi” che prende il nome dall’ ultimo album, e tutti i brani storici che l’hanno portata al successo.

Il 16 agosto “L’altalena” di Nino Martoglio, diretto e interpretato da Pippo Pattavina e venerdì 19 agosto “Quaranta ma non li dimostra” di Peppino e Titina De Filippo con l’attore Enrico Guarneri e il regista Antonello Capodici.

Mercoledì 24 agosto, “Sogno e son desto … in viaggio” con il grande ritorno sul palco del CatonaTeatro dello showman Massimo Ranieri.

La campagna abbonamenti per la XXXI edizione del Festival CATONATEATRO seguirà la sotto indicata tempistica: dal 16 maggio al 4 giugno riconferma abbonamenti, dal 5 al 17 giugno sottoscrizione nuovi abbonamenti.

Vendita SINGOLI BIGLIETTI per l’intera stagione dal 19 giugno.

Apertura vendita ON LINE dal 20 giugno.