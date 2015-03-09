Al via SocialTalk: una trasmissione dei giovani per i giovani

Domenica 8 marzo è andato in onda su Rtv (canale 14 del digitale terrestre) la trasmissione “SocialTalk”, ideata e realizzata dalla redazione di Rtv e dalla Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. Si tratta di un format finalizzato alla riflessione del mondo giovane su alcune tematiche di rilevanza sociale, che sono anche care alla dottrina sociale della Chiesa.

È stato proprio l’Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, Mons. Morosini, che ha avvertito l’esigenza di proporre ai giovani, proprio in prossimità del Sinodo loro dedicato, un’occasione di approfondimento su temi di ambito sociale particolarmente legati alla realtà calabrese.

Infatti le prime cinque puntate della trasmissione, che coincidono con il periodo Quaresimale, saranno focalizzate su ambiti particolarmente delicati della dottrina sociale: Bene Comune, Giustizia e Perdono, Libertà, Ambiente e Territorio, Fede e Speranza.

Ciò che rende ancora più interessante la trasmissione è la modalità con la quale è articolata. Si alterneranno tre giovani, molti dei quali iscritti all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che condurranno una vera e propria conversazione sul tema della puntata con un esperto che opera nel contesto cittadino o provinciale. Il dialogo tra i giovani e l’esperto avverrà attorno al tavolino di un bar, durante la consumazione di un caffè.

Gli esperti che parteciperanno alla trasmissione sono: il Sostituto Procuratore Dott. Roberto Di Palma; il Prof. Antonino Spadaro, ordinario di diritto costituzionale; il Prof. Attilio Gorassini, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia della Facoltà Mediterranea; la Prof.ssa Matilde Pietrafesa, ordinario di Fisica Tecnica ed Ambientale ed infine l’Arcivescovo di Reggio Calabria, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini.

Dopo la messa in onda sul canale di RTV, le puntate di “Social Talk” saranno diffuse anche attraverso i profili Social della trasmissione (Facebook, Twitter e Google), al fine di favorirne la visione da parte dei giovani.

Rtv trasmetterà Social Talk la domenica alle ore 18.00 e poi in replica mercoledì alle 22.15 e venerdì alle 21.15. Sui Social ogni puntata sarà disponibile dal lunedì mattina.