Maltempo a Reggio Calabria: albero crolla vicino alla scuola Passo Caracciolo

“Il violento maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto su Reggio Calabria ha provocato disagi e situazioni di serio pericolo in diversi quartieri della città. Tra gli episodi più gravi si segnala la caduta di un grosso albero nei pressi della scuola primaria “Passo Caracciolo”, situata nella piazza “De Caridi” (ex piazza Posta), proprio a ridosso di uno dei plessi scolastici più antichi del territorio.

La pioggia battente, la grandine, e le forti raffiche di vento incontrollabili e impreviste, hanno messo a dura prova alberature già segnate dal tempo. Il grande albero, sradicato con l’intera massa radicale, si è abbattuto sulla sede stradale occupando completamente la carreggiata e sfiorando le aree di passaggio frequentate quotidianamente da alunni, docenti e personale scolastico. Solo per una fortunata coincidenza il crollo non ha provocato feriti.

L’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza attorno agli edifici scolastici cittadini. La scuola primaria “Passo Caracciolo” è ospitata in un plesso storico, una struttura antichissima che rappresenta un punto di riferimento educativo per intere generazioni. Tuttavia, l’età dell’edificio e del contesto urbano circostante impone controlli costanti e interventi di manutenzione accurati, soprattutto in presenza di alberature di grandi dimensioni.

Il timore principale riguarda l’incolumità dei bambini, che ogni giorno attraversano la piazza per entrare e uscire da scuola, e di chi vi lavora. In caso di maltempo improvviso durante l’orario scolastico, le conseguenze potrebbero essere ben più gravi. È quindi necessario un monitoraggio puntuale dello stato di salute degli alberi presenti nell’area e una verifica strutturale complessiva degli spazi esterni al plesso.

Si chiedono interventi tempestivi da parte dell’amministrazione comunale: potature straordinarie, controlli agronomici approfonditi e un piano di prevenzione che metta al centro la sicurezza delle scuole. Eventi meteorologici intensi, ormai sempre più frequenti, non possono trasformarsi in emergenze annunciate.

La caduta dell’albero in piazza “De Caridi” deve rappresentare un campanello d’allarme. La tutela dei più piccoli e di chi ogni giorno opera nel mondo della scuola non può essere rimandata. Servono prevenzione, manutenzione e responsabilità, prima che si debba raccontare una tragedia”, conclude la nota.