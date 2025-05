Il Comune di Reggio cerca rilevatori statistici: pubblicato l’avviso per la selezione

Obiettivo raccogliere dati per le indagini statistiche promosse dall'ISTAT o dal Comune. I requisiti e come presentare domanda di partecipazione

Il Comune di Reggio Calabria ha riaperto le porte all’Albo dei Rilevatori Statistici: un’opportunità per tutti i cittadini motivati e precisi di contribuire al futuro della città!

Chi è un rilevatore statistico?

I rilevatori statistici hanno un ruolo fondamentale: somministrano questionari ai cittadini e alle famiglie della Città, raccogliendo dati preziosi per le indagini statistiche promosse dall’ISTAT o dal Comune, come il Censimento della popolazione. Immagina di essere tu a dare voce alla tua comunità, fornendo informazioni chiave per pianificare il futuro!

Stiamo cercando persone con cittadinanza italiana, dell’Unione Europea o con permesso di soggiorno. Oltre al diploma di scuola superiore, è importante avere una buona conoscenza dell’italiano, saper usare il computer e il tablet, essere disponibili a muoversi sul territorio comunale con mezzi propri e avere flessibilità oraria. La laurea in discipline statistiche e l’esperienza pregressa in indagini statistiche saranno considerate un plus!

Come funziona il processo di selezione?

L’Amministrazione selezionerà i rilevatori dall’Albo per ogni specifica indagine, offrendo un incarico di lavoro autonomo occasionale. Non preoccuparti se non hai esperienza: è previsto un percorso di formazione obbligatorio con test finale per prepararti al meglio.

Impegno e compenso

Gli incarichi sono di lavoro autonomo occasionale, con un compenso proporzionale al numero di questionari completati e validati dall’ISTAT. Un modo per guadagnare contribuendo attivamente alla vita della tua città!

Perché diventare un rilevatore statistico?

Dai un contributo concreto alla tua comunità. Acquisisci nuove competenze e fai esperienza nel mondo della statistica. Gestisci il tuo tempo con flessibilità. Ricevi un compenso per il tuo impegno.

Dettagli sulla presentazione della domanda

L’Albo dei Rilevatori Statistici è permanente e aggiornato annualmente, ma per questa prima fase hai tempo fino al 30 maggio 2025 per presentare la tua domanda. La domanda deve essere presentata esclusivamente online, tramite SPID o CIE, sul sito del Comune al seguente link: https://alborilevatoristatistici.reggiocal.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 maggio 2025.

Partecipa all’Albo dei Rilevatori Statistici e diventa protagonista del cambiamento! Per ulteriori approfondimenti visita la pagina web ufficiale del Comune di Reggio Calabria.