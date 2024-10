Alessandria-Reggina, quel settore ospiti colorato di amaranto: il dato

Penultima trasferta della stagione per la Reggina che dopo aver in qualche modo condizionato la lotta alla promozione il Lecce, lunedi pomeriggio può fare altrettanto ma per la bassa classifica. Contro la lanciatissima formazione piemontese, alla ricerca di punti per il raggiungimento di una salvezza diretta fino a qualche settimana addietro insperata, Crisetig e soci cercano il bis, memori anche di una partita, quella del girone di andata, che ha segnato il momento più buio della stagione e quello 0-4 una delle sconfitte più pesanti al Granillo della storia amaranto.

Con tutti questi presupposti, ma anche con l’idea di schierare una formazione diversa dal solito e quindi concedendo spazio a qualche giovane ed a chi ha giocato meno fino al momento, la Reggina ci proverà e sarà accompagnata da tanti tifosi al seguito, come al solito. Sono più di 400 (440) al momento i biglietti venduti, con una prevendita che si chiuderà domenica sera alle 19,00.