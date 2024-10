Calciomercato Reggina: tutto da decidere il futuro di Galabinov. Ci sono richieste

“Galabinov nel mese di gennaio ha avuto delle richieste, ma lo abbiamo voluto tenere con noi“. Queste le recenti dichiarazioni del Ds Taibi che già nella consueta conferenza stampa di riepilogo della scorsa sessione di calciomercato, si era espresso in questo senso. Contratto triennale e di una certa rilevanza quello del bulgaro, legatosi alla Reggina per tre anni ed a conclusione di una prima stagione vissuta tra alti e bassi. Esattamente come l’andamento della squadra e nonostante questo comunque nove reti all’attivo, quasi tutte decisive.

Galabinov ha richieste anche dall’estero

Non sufficienti per creare un vero feeling con la tifoseria che addirittura, in occasione della partita giocata al Granillo contro il Benevento e persa per 3-0, ha accompagnato l’uscita del calciatore con rumorosi fischi. Insieme a questo va preso seriamente in considerazione il cambio di direzione della società che ha detto stop alle spese esagerate per calciatori over trenta, volendo puntando molto di più sui giovani e conseguenzialmente con ingaggi alla portata. Si è comunque consapevoli che non sarà semplice riuscire a piazzare il classe 88 anche in virtù di quel contratto in scadenza nel 2024 e piuttosto consistente, anche se gli estimatori per Galabinov non mancano in Italia e negli ultimi giorni pare sia arrivato qualche interesse dalla Turchia. Intanto ci sono ancora tre giornate alla fine di questa stagione e attraverso il suo impiego o meno, capiremo anche quali possano essere le intenzioni della società.