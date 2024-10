Alessandria-Reggina: la probabile formazione amaranto. Sarà 3-5-2 o 4-4-2?

La Reggina se la vuole giocare pur non avendo più nulla da chiedere al campionato, anche se il tecnico Stellone ha già anticipato la scorsa settimana che verrà concesso maggiore spazio a chi ha giocato meno sotto la sua gestione. Difficile però riuscire ad individuare quale potrebbe essere lo schieramento iniziale, intanto perchè nessuna indicazione si ha in tal senso non essendoci stata la consueta conferenza pre gara e poi perchè proprio in occasione dell’ultima partita, dal 3-5-2 è passato al suo 4-4-2. Una eccezione per riuscire a sfidare al meglio l’ex capolista Lecce o l’inizio di un nuovo percorso? Lo scopriremo nel pomeriggio di oggi. Intanto proviamo ad abbozzare quella che potrebbe essere la probabile formazione con il solito schieramento a tre in difesa.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Micai, Loiacono, Cionek, Stavropoulos, Adjapong, Folorunsho, Crisetig, Ejjaki, Giraudo; Menez (Rivas), Montalto (Denis). All. Stellone