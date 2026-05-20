Elezioni comunali a Reggio, il senatore PD Alfieri in città a sostegno di Mimmo Battaglia

Conferenza stampa a Piazza Camagna e incontro pubblico a Pellaro: doppio appuntamento per una giornata di iniziative a sostegno del candidato Battaglia

Il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà giovedì 21 maggio a Reggio Calabria per una giornata di iniziative a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia.

Alle ore 16.30, in Piazza Camagna, si terrà una conferenza stampa dedicata ai temi dell’autonomia differenziata, delle riforme istituzionali e delle ricadute che alcune scelte del governo nazionale rischiano di produrre sul Mezzogiorno, sugli enti locali e sui servizi essenziali.

Successivamente, alle ore 18.30, Alfieri e Battaglia incontreranno cittadini, simpatizzanti e militanti all’Hotel La Lampara di Pellaro per un momento pubblico di confronto sui temi della città e della campagna elettorale, ormai entrata nella sua fase conclusiva.

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