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Elezioni comunali a Reggio, il senatore PD Alfieri in città a sostegno di Mimmo Battaglia

Conferenza stampa a Piazza Camagna e incontro pubblico a Pellaro: doppio appuntamento per una giornata di iniziative a sostegno del candidato Battaglia

20 Maggio 2026 - 15:40 | Comunicato Stampa

boccia e Battaglia

Il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr della segreteria nazionale del Partito Democratico, sarà giovedì 21 maggio a Reggio Calabria per una giornata di iniziative a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mimmo Battaglia.

alfieri pd a rc

Alle ore 16.30, in Piazza Camagna, si terrà una conferenza stampa dedicata ai temi dell’autonomia differenziata, delle riforme istituzionali e delle ricadute che alcune scelte del governo nazionale rischiano di produrre sul Mezzogiorno, sugli enti locali e sui servizi essenziali.

Successivamente, alle ore 18.30, Alfieri e Battaglia incontreranno cittadini, simpatizzanti e militanti all’Hotel La Lampara di Pellaro per un momento pubblico di confronto sui temi della città e della campagna elettorale, ormai entrata nella sua fase conclusiva.

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“Reggio – sottolinea la Federazione Metropolitana del Partito Democratico – ha bisogno di continuare a guardare avanti, rafforzando il lavoro fatto in questi anni e costruendo nuove opportunità per i cittadini”.

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