Al via i lavori sulla Ortì–Ortì Superiore, aperto il cantiere per il ripristino della carreggiata

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della Strada Provinciale 84, nel tratto compreso tra il bivio di Ortì e Ortì Superiore, interessato nei mesi scorsi da un importante cedimento della scarpata di valle causato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra febbraio e marzo.

Dopo la consegna formale all’impresa aggiudicataria e il completamento delle attività preliminari, il cantiere è entrato nella fase operativa con l’avvio degli interventi programmati dalla Città Metropolitana, attraverso il Settore Viabilità coordinato dal dirigente Lorenzo Benestare, su indicazione del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace.

L’intervento prevede il ripristino del tratto danneggiato mediante opere di consolidamento con terre armate e gabbionate, finalizzate a garantire la stabilità del versante e il pieno recupero delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Fin dalle prime verifiche tecniche effettuate sul posto, la Città Metropolitana aveva adottato misure immediate a tutela della pubblica incolumità, disponendo la parzializzazione del traffico e il divieto di transito ai mezzi pesanti. Parallelamente, attraverso una serie di sopralluoghi operativi condotti dai tecnici dell’Ente insieme al rup, Francesca Mangiola, è stata definita una strategia d’intervento rapida per consentire l’apertura del cantiere nel più breve tempo possibile.

Per accelerare ulteriormente le procedure, l’Ente ha utilizzato un appalto da 600 mila euro già aggiudicato prima dell’evento calamitoso, predisponendo una perizia di variante con fondi già stanziati nel bilancio metropolitano così da destinare tempestivamente le risorse necessarie al ripristino dell’arteria stradale.

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