Da allieva a professionista europea: il viaggio di Alessia Marra

Ci sono traguardi che raccontano il talento di una persona, ma che allo stesso tempo testimoniano la qualità di una scuola e la passione di chi, ogni giorno, dedica la propria vita alla formazione dei giovani artisti. La storia di Alessia Marra è una di queste.

Oggi Alessia è una danzatrice professionista che vive e lavora ad Amburgo, in Germania. Dopo anni di studio, sacrifici e formazione specialistica, è riuscita a trasformare la propria passione in una professione, costruendo un percorso artistico che la vede impegnata tra spettacoli, progetti coreografici e insegnamento.

Eppure, come ogni grande storia, anche la sua ha avuto un inizio. Quel primo passo è stato compiuto nelle sale del Centro Studio Danza di Reggio Calabria, sotto la guida della professoressa Gabriella Cutrupi.

Qui Alessia ha scoperto la danza, ha imparato ad amarla e ha costruito le basi che negli anni l’avrebbero accompagnata verso una carriera professionale. Un percorso che oggi rappresenta motivo di grande orgoglio non solo per la sua famiglia, ma anche per tutta la comunità del Centro Studio Danza.

Da sempre Gabriella Cutrupi considera la danza non soltanto una disciplina artistica, ma uno strumento di crescita personale e professionale. Il suo obiettivo non è mai stato semplicemente insegnare passi e coreografie, ma formare persone, educare alla disciplina, alla perseveranza e alla consapevolezza delle proprie capacità.

Per questo ogni successo delle sue allieve viene vissuto come una vittoria condivisa.

Alessia ne è un esempio concreto. Dopo aver intrapreso un percorso di alta formazione che l’ha portata a studiare in importanti istituzioni italiane ed europee, oggi lavora come professionista ad Amburgo, affermandosi nel panorama della danza contemporanea internazionale.

Ma ciò che rende questa storia ancora più significativa è il legame che Alessia continua a mantenere con la sua prima scuola.

Nonostante la carriera all’estero, infatti, torna regolarmente a Reggio Calabria per condividere la propria esperienza con le nuove generazioni di ballerine. Lo fa nel modo più bello: entrando nuovamente nelle sale del Centro Studio Danza, questa volta non da allieva, ma da insegnante e maestra ospite.

Durante stage e incontri formativi, Alessia mette a disposizione delle giovani danzatrici tutto ciò che ha imparato nel suo percorso professionale, diventando un esempio concreto di ciò che si può raggiungere quando passione, studio e determinazione camminano insieme.

Per le allieve più giovani è un messaggio potente: quella professionista che oggi danza sui palcoscenici europei era una di loro. Ha iniziato nello stesso luogo, ha condiviso le stesse emozioni, le stesse paure e gli stessi sogni.

Ed è proprio questa una delle più grandi ricchezze del Centro Studio Danza: creare una continuità tra passato, presente e futuro, offrendo alle proprie ex allieve la possibilità di tornare, insegnare e trasmettere la propria esperienza alle nuove generazioni.

La soddisfazione più grande per Gabriella Cutrupi è vedere le sue allieve crescere, realizzarsi e costruire il proprio futuro nel mondo della danza. Ancora più emozionante è vederle rientrare da professioniste, consapevoli del valore ricevuto e desiderose di restituirlo.

Perché il Centro Studio Danza non è soltanto una scuola. È un luogo in cui i sogni vengono coltivati con serietà e dedizione. Un luogo dove una passione può trasformarsi in una professione e dove ogni allieva può trovare gli strumenti per costruire il proprio percorso.

La storia di Alessia Marra dimostra che tutto questo è possibile.

E forse non esiste soddisfazione più grande di quella racchiusa in una semplice verità: quando si ama davvero ciò che si fa, il lavoro diventa una forma di felicità.

Quando l’arte diventa presente e futuro, può regalare una delle vite più belle che si possano desiderare.