Reggio, Manuela Arcuri ospite de Le Dive Academy

Manuela Arcuri, madrina dell'Infiorata Melitese, si è affidata alla professionalità e all’esperienza di due realtà protagoniste del territorio: Le Dive Academy e Intrecci di Annalisa Diano

Un importante riconoscimento per il mondo beauty reggino è arrivato in occasione della III edizione dell’Infiorata Melitese.



Manuela Arcuri, madrina della manifestazione, si è affidata alla professionalità e all’esperienza di due realtà protagoniste del territorio: Le Dive Academy e Intrecci di Annalisa Diano.



L’attrice e volto noto della televisione italiana è stata ospite de Le Dive Academy, punto di riferimento nel settore della formazione e della bellezza professionale, che per l’occasione accoglierà una delle personalità più amate dello spettacolo nazionale.



A curare l’immagine di Manuela Arcuri Annalisa Diano, hairstylist reggina e titolare di Intrecci, realtà che negli anni si è distinta per qualità, innovazione e attenzione alle nuove tendenze del settore.



La presenza dell’attrice rappresenta non solo uno dei momenti più attesi della manifestazione, ma anche una significativa vetrina per valorizzare il talento, la formazione e la professionalità che contraddistinguono il comparto beauty reggino.





Il ruolo formativo de Le Dive Academy e la professionalità di Intrecci confermano un percorso costruito negli anni attraverso passione, aggiornamento costante e ricerca della qualità.



Un appuntamento che ha unito spettacolo e bellezza, con i riflettori puntati su Le Dive Academy e Intrecci, realtà che ogni giorno contribuiscono a valorizzare le competenze che distinguono il territorio reggino nel settore beauty.