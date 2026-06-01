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Reggio, Manuela Arcuri ospite de Le Dive Academy

Manuela Arcuri, madrina dell'Infiorata Melitese, si è affidata alla professionalità e all’esperienza di due realtà protagoniste del territorio: Le Dive Academy e Intrecci di Annalisa Diano

01 Giugno 2026 - 09:37 | Redazione

arcuri dive

Un importante riconoscimento per il mondo beauty reggino è arrivato in occasione della III edizione dell’Infiorata Melitese.

Manuela Arcuri, madrina della manifestazione, si è affidata alla professionalità e all’esperienza di due realtà protagoniste del territorio: Le Dive Academy e Intrecci di Annalisa Diano.

L’attrice e volto noto della televisione italiana è stata ospite de Le Dive Academy, punto di riferimento nel settore della formazione e della bellezza professionale, che per l’occasione accoglierà una delle personalità più amate dello spettacolo nazionale.

arcuri dive


A curare l’immagine di Manuela Arcuri Annalisa Diano, hairstylist reggina e titolare di Intrecci, realtà che negli anni si è distinta per qualità, innovazione e attenzione alle nuove tendenze del settore.

arcuri dive

La presenza dell’attrice rappresenta non solo uno dei momenti più attesi della manifestazione, ma anche una significativa vetrina per valorizzare il talento, la formazione e la professionalità che contraddistinguono il comparto beauty reggino.

arcuri dive


Il ruolo formativo de Le Dive Academy e la professionalità di Intrecci confermano un percorso costruito negli anni attraverso passione, aggiornamento costante e ricerca della qualità.

Un appuntamento che ha unito spettacolo e bellezza, con i riflettori puntati su Le Dive Academy e Intrecci, realtà che ogni giorno contribuiscono a valorizzare le competenze che distinguono il territorio reggino nel settore beauty.

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