Alessio Cimino è il nuovo Team Manager della Reggio Bic

Porta con sé una vasta esperienza come dirigente sportivo ed è alla prima esperienza in amaranto. Cimino come dirigente ha collaborato in passato con diverse realtà sportive della città di Reggio Calabria, tra cui la Scuola di Basket Viola, Botteghelle.

Giocatore di basket di buon livello, passionale e, sempre, con il giusto spirito costruttivo. Ritrova i vari Meduri, Porto e Carisì, insieme nel progetto Stingers nella passata stagione.

E’ attivo anche nel settore dell’associazionismo parrocchiale.

Nel suo nuovo incarico, Cimino avrà il cruciale ruolo di vero e proprio “ponte” tra la società e gli atleti, un ruolo che conosce bene e che ha già svolto con successo in passato.

La sua esperienza e competenza rappresentano un valore aggiunto per il progetto della Reggio Bic, in vista di una stagione che si prospetta impegnativa, anche a causa della nuova formula del campionato con un girone unico.