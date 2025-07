Roccella Summer Festival 2025: in programma anche il concerto di Alfa

Il giovane autore è in tour con il suo nuovo spettacolo "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato"

Il cantautore genovese Alfa, uno dei giovani autori più promettenti della scena musicale italiana, è in tour con il suo nuovo spettacolo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”. Tra le tappe del tour, Alfa sarà anche a Roccella Jonica (RC) il 20 agosto, per un concerto che si terrà al Teatro al Castello nell’ambito della programmazione del Roccella Summer Festival 2025.

L’evento è organizzato dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, e finanziato con risorse del PAC 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria, nonché dal brand Calabria Straordinaria.

Alfa, classe 2000, ha conquistato il pubblico con la sua musica, accumulando successi sui principali piattaforme musicali: oltre 300mila iscritti su YouTube, 1.1 milioni di follower su TikTok, oltre 140 milioni di visualizzazioni su YouTube e più di 354 milioni di stream su Spotify. Le sue canzoni sono diventate virali, soprattutto su TikTok, dove sono state condivise in più di 585mila video. Nel 2021 è stato candidato ai Nastri d’argento e ha ottenuto numerosi dischi di platino, tra cui “Cin cin” (triplo disco di platino), oltre ai successi di “Testa tra le nuvole pt.1” e “Sul più bello”, entrambi triplo disco di platino.

Nel settembre del 2022, Alfa ha collaborato con la cantante Rosa Linn per la versione italiana di “SNAP”, una hit che ha superato i 415 milioni di stream su Spotify, consolidando ulteriormente la sua presenza internazionale.

I biglietti per il concerto di Roccella Jonica sono ancora disponibili e possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.

Non perdere l’occasione di vedere Alfa dal vivo al Roccella Summer Festival 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di musica e per chi vuole vivere una serata speciale in uno dei luoghi più suggestivi della Calabria.