Alitalia cambia look dopo 20 anni con le nuove divise create da Ettore Bilotta

di M. Carmela Di Marte – Alitalia cambia finalmente look, e dopo le ultime divise disegnate nel 1998 da Mirella Bizzini, adesso è il turno di Ettore Bilotta, il quale ha ideato per la compagnia aerea delle divise ispirate al glamour degli anni ’50 e ’60.

Nei colori del rosso e verde – con tessuti provenienti dalla Toscana e la seta lavorata a Como – e con il nuovo copricapo delle hostess – sempre rigorosamente in stile anni ’50 e ’60 – ogni set di divise femminili include: un abito, un completo spezzato composto da giacca e gonna, o pantaloni, e intende così rappresentare l’eleganza e lo stile dell’Italia nel mondo.

Un look d’eccezione, sostiene l’amministratore delegato di Alitalia Cramer Ball, dal momento che la compagnia aerea si appresta a celebrare i 70 anni di storia.

Importanti novità anche per quel che concerne il personale maschile, con una nuova divisa dal design chevron a due colori – grigio antracite e verde bosco – che comprende un gilet a doppio petto che ha, per il personale di volo, gli stessi colori della giacca e colori invertiti per quello di terra.

Bilotta è riuscito pertanto a creare delle divise che rispecchiano l’arte, la cultura e lo stile di vita dell’Italia – unendosi alla schiera di grandi artisti che lo hanno preceduto in questa esperienza- come le sorelle Fontana, Mila Schon, Alberto Fabiani, Renato balestra, Giorgio Armani e Mondrian.