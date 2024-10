Alla Cala delle Feluche la MasterClass AcroYoga

La MasterClass di AcroYoga, condotta da Vincenzo Citto, organizzata in collaborazione con il Centro Yoga e Shiatsu “YOSHIA” e in collaborazione con il Centro “Tao” di Messina, si svolgerà domenica 9 luglio dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Ore 21.00 Cena Mare&Veg

Antipasto, Primo o Secondo, acqua e calice di vino inclusi

A scelta Menu di Mare o Menu Veg.

INFO COSTI

Iscrizione Masterclass € 20,00

Masterclass + Cena

€ 40,00 Manu Mare/€ 35 Menu Veg

Modalità 1 day complete € 50,00

Servizio Spiaggia + MasterClass + Cena Mare&Veg

e in regalo un coupon omaggio!

Stiamo portando in giro l’AcroYoga attraverso dei Workshop e Seminari che valorizzano l’aspetto Yogico di questa spettacolare e profonda disciplina: la consapevolezza corporea e mentale, il respiro, un modo di muoversi morbido e rilassato, la ricerca di aperture e allineamenti che rispettano le giunture e il corpo in generale.

L’Approccio all’AcroYoga che insegniamo è influenzato dai principi e dal metodo didattico di Anukalana Yoga che permettono di praticare senza sentire la fatica e raggiungendo un livello di

esperienza fisica e mentale molto profondo e interessante.

Il nostro obiettivo è praticare delle vere e proprie sequenze yogiche proprio come si fa nel Vinyasa, senza mai perdere il contatto con il respiro e tutti gli altri elementi importanti dello Yoga. E’ proprio quando si mantiene un atteggiamento yogico anche progredendo ad alti livelli di pratica che comprendono elementi di acrobatica avanzati che questa disciplina regala tutto il suo potenziale!

La pratica diviene divertente, intrigante ma allo stesso tempo profonda e capace di far evolvere l’individuo e la comunità. Nei workshop spiegheremo in modo dettagliato i principi tecnici e biomeccanici che se acquisiti bene da subito ti permettono di arrivare a livelli avanzati nella pratica senza fatica, amiamo dedicare il giusto tempo ai dettagli tecnici che troppo spesso sono tralasciati per la fretta.

Unendo gli elementi di Thai Yoga Massage allo Yoga e all’Acrobatica nasce il “Volo Terapeutico” che studieremo parallelamente allo “Yoga Acrobatico”.

Abbiamo rotto la regola che vede il volo terapeutico separato da quello acrobatico per creare sequenze che alternano momenti di lavoro attivo a momenti di pratica passiva.

Durante le lezioni non lasceremo spazio alla competizione ma valorizzeremo lo spirito di gruppo e la collaborazione grazie alla quale potrai crescere tecnicamente e umanamente confrontandoti con i tuoi acro-amici.

COSA FAREMO DURANTE I WORKSHOP?

 Esercizi e pratiche propedeutiche

 Sequenze di asana che preparano il corpo alla pratica

 Yoga a Coppie

 Posizioni e figure classiche dell’AcroYoga

 Entrate e uscite delle varie posture

 Transizioni da una postura all’altra

 Esercizi di respirazione e centratura

 Sequenze di volo acrobatico belle e soprattutto benefiche

 Manovre base di Thai Yoga Massage

 Manovre di Volo Terapeutico

CHI INSEGNERA’?

I workshop saranno condotti da Vincenzo Citto Insegnante Certificato di AcroYoga, di Yoga e Meditazione, di seguito le sue competenze:

Insegnante Yoga e Meditazione, Formazione Samadhi Firenze (RYT500), Istruttore Certificato di Acro Yoga (Anukalana Inspired), Insegnante Yoga in Volo (diploma nazionale CSEN), Operatore Thai Yoga Massage (Certified by International Society of

Traditional Thai Yoga Massage “Sunshine Network”), Operatore Shiatsu, Operatore Reiki, Laurea in Scienze Motorie e Sportive, Laurea in Attività Motoria Preventiva ed Adattata, percorso formativo quadriennale in Medicina Cinese presso Scuola Tao Bologna.

Durante gli incontri di AcroYoga non mancheranno quindi momenti dedicati alla pratica dello Yoga ed alla Meditazione, che saranno utili per preparare la mente ed il corpo all’esecuzione delle posture in volo.

La pratica Yoga che proporremo è Yoga Anukalana:

È l’approccio integrale attraverso cui potrai praticare Yoga in modo fluido, morbido e profondo adattandolo alla tua costituzione fisica ed alla tua unicità, potrai in maniera semplice scoprire lo Yoga e la Meditazione attraverso l’integrazione di principi antichi e scienze moderne, scoprirai come godere dei benefici dello Yoga senza fatica e sforzo anche durante le pratiche più intense, svilupperai consapevolezza su allineamenti ed allungamenti del corpo evitando inutili tensioni.

Posizioni difficili divengono facili e sicure, il corpo si apre velocemente, l’energia scorre in ogni giuntura e regione del corpo. Sentirai sciogliere i blocchi fino a percepire la libertà di essere te stesso e poter fluire in armonia nella vita ritrovando un piacevole senso di integrità e vitalità. La caratteristica principale di Anukalana è quella di rendere possibile l’integrazione di discipline che hanno scopi e principi comuni come la Danza, le Arti Marziali e le Scienze Motorie, dando vita ad una pratica che permette di ottenere benefici su vari livelli simultaneamente, la Meditazione integra le tradizioni del Vipassana, dello Zen, del Taoismo e del Tantra.

La salute del corpo è favorita anche dall’integrazione di tecniche derivanti dal mondo della riabilitazione (fisoterapia, osteopatia, ecc.) che vengono integrate nella pratica permettendo delle manovre osteomuscolari che possono essere eseguite in autonomia durante le asana per sciogliere velocemente blocchi, tensioni, somatizzazioni e altre condizioni che impediscono di sperimentare se stessi in modo pieno e piacevole nella vita quotidiana.