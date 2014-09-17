Alla Provincia il 19 Settembre presentazione del progetto “Tutela delle coste e della balneazione”

Venerdì 19 settembre alle 12 in Provincia la conferenza stampa sul progetto curato dal Corpo di Polizia locale di Palmi, con il presidente Raffa e il sindaco Barone

Venerdì 19 settembre, alle ore 12:00, presso la Sala Biblioteca del Palazzo Storico della Provincia, sarà presentato “Tutela delle coste e della balneazione”, progetto curato dal Corpo di Polizia locale di Palmi e promosso dall’Amministrazione provinciale. Alla conferenza stampa interverranno il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il vicepresidente Giovanni Verduci, il sindaco di Palmi Giovanni Barone, il vicesindaco Giuseppe Saletta, il Comandante della Polizia locale di Palmi Francesco Managò. onlines on line