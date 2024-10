Allarme organici. Bombardieri: “Presto altri giudici via da Reggio”

L’operazione di ieri che ha portato ad otto arresti nel reggino e ad un sequestro di 5 milioni di euro, ha permesso anche di analizzare un altro aspetto. Quello della carenza degli organici negli uffici della Procura di Reggio Calabria.

Durante la conferenza stampa tenutasi all’interno del Comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza, il procuratore Giovanni Bombardieri, ha tenuto a precisare come sia necessaria una giustizia più veloce.

“Non è normale che i cittadini scontino questi tempi della giustizia. La verità è che gli organici dei magistrati non sono adeguati a esigenze di giustizia di Reggio. Dal tribunale di Reggio andranno via 4 Gip e un giudicante, che andranno ad aggiungersi ai vuoti già esistenti”.

Attualmente sono pendenti processi con oltre 650 imputati per mafia.

“Non è giusto che il cittadino imputato rimanga in questo stato per anni. Il presidente del Tribunale, il presidente della Corte d’Appello ed il procuratore generale sono già intervenuti per prospettare l’insufficienza di magistrati, che non riguarda gli uffici della Procura, ma la dotazione delle sezioni Gip e del dibattimento”.