Alle squadre del Soveria Sud la stracittadina Nord-Sud

Oltre 400 spettatori allo stadio Antonio Leo per la sfida tra Nord e Sud, con la partita del cuore dedicata a mister Colosimo e il concerto finale in piazza

La stracittadina “Nord-Sud’’ disputata a Soveria Mannelli nei giorni scorsi, ha riscosso enorme successo anche per l’edizione del 2015.

Già la partita dei giovani, che ha visto trionfare i ragazzi del ‘’Sud’’ sui coetanei del ‘’Nord’’ per 4-3, ha avuto modo di essere molto seguita.

La partita allo stadio Antonio Leo

Invece allo stadio comunale “Antonio Leo’’ si è verificata l’apoteosi. Numerose persone sono accorse già alle 17:00 per seguire la Santa Messa celebrata sempre al campo sportivo, oltre 400 spettatori hanno invece assistito alla storica partita in cui il ‘’Sud’’ ha sconfitto per l’ennesima volta di fila il ‘’Nord’’ questa volta con il risultato di 3-1.

L’incontro ‘’Nord-Sud’’ ha omaggiato con l’iniziativa “La partita del cuore’’ in onore del mister Angelo Colosimo, storico allenatore e giocatore della Garibaldina, evento celebrato con la vendita della magliette commemorative il cui totale ricavato andrà in beneficenza.

La serata in piazza Bonini con il concerto

La manifestazione, a totale carico dell’organizzazione della stracittadina, si è conclusa in “Piazza Bonini’’ con il concerto del gruppo musicale “Ondakalabra’’, durante il quale sono state premiate le squadre vincitrici ed i migliori giocatori delle categorie.

Per la realizzazione dell’evento è doveroso ringraziare gli organizzatori Salvatore Arena e Mario Michele Pascuzzi, gli sponsor ufficiali Gruppo Bancario Mediolanum (responsabile di zona Giuseppe Colosimo) e Easyware (quest’ultima ha curato anche l’attività grafica-web designer), lo stesso gruppo musicale “Ondakalabra’’, il comune di Soveria Mannelli, la Pro Loco di Soveria Mannelli affiliata U.N.P.L.I., i LIONS “Valle del Savuto”, l’Associazione “Ripartiamo dal sud”, il Circolo Tennis Soveria Mannelli 1970, la tipografia Rubbettino Print, l’ASD Garibaldina e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla manifestazione.