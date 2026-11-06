Enna-Reggina, designata la terna arbitrale: fischietto piemontese per la sfida di Troina

L’incontro, in programma domenica 8 novembre, si disputerà sul campo neutro dello stadio “Silvio Proto” di Troina, dopo il cambio di sede rispetto all’iniziale indicazione.

Sarà Costanzo Cafaro della sezione AIA di Alba-Bra a dirigere la sfida tra Enna e Reggina, valida per l’undicesima giornata del girone I del campionato di Serie D. Ad affiancare il direttore di gara saranno gli assistenti Beatrice Neroni e Matteo Panella, entrambi appartenenti alla sezione AIA di Ciampino.

Reggina, trasferta sul neutro di Troina

Dopo giorni di incertezza sulla sede dell’incontro, gli amaranto possono finalmente concentrarsi sulla sfida contro l’Enna. La formazione reggina sarà chiamata a dare continuità alla vittoria contro il Ragusa, in una trasferta importante contro l’ultima in classifica.