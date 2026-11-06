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Enna-Reggina, designata la terna arbitrale: fischietto piemontese per la sfida di Troina

La formazione reggina sarà chiamata a dare continuità alla vittoria contro il Ragusa

06 Novembre 2026 - 09:15 | Redazione

Mano di un arbitro con il fischietto, immagine per Davide Laurenda alla scuola di formazione di Fano

L’incontro, in programma domenica 8 novembre, si disputerà sul campo neutro dello stadio “Silvio Proto” di Troina, dopo il cambio di sede rispetto all’iniziale indicazione.

Sarà Costanzo Cafaro della sezione AIA di Alba-Bra a dirigere la sfida tra Enna e Reggina, valida per l’undicesima giornata del girone I del campionato di Serie D. Ad affiancare il direttore di gara saranno gli assistenti Beatrice Neroni e Matteo Panella, entrambi appartenenti alla sezione AIA di Ciampino.

Reggina, trasferta sul neutro di Troina

Dopo giorni di incertezza sulla sede dell’incontro, gli amaranto possono finalmente concentrarsi sulla sfida contro l’Enna. La formazione reggina sarà chiamata a dare continuità alla vittoria contro il Ragusa, in una trasferta importante contro l’ultima in classifica.

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