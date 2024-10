Reggina: le probabili scelte di mister Toscano

Ampia scelta per l'allenatore amaranto e piacevoli dubbi su centrocampo e attacco

Reggina-Bisceglie, l’opportunità per la squadra amaranto di bissare il successo della passata settimana. Ha messo tutti in guardia mister Toscano rispetto alla difficoltà del match e la diversità con la Cavese per atteggiamento dell’avversario e gioco.

Anche questa volta il tecnico ha qualche dubbio, scaturito a suo dire, dal gran lavoro svolto dall’intero gruppo durante il corso della settimana per intensità e voglia. Alla fine le scelte cadranno su chi è ritenuto più adatto anche in base alle caratteristiche dell’avversario, questo il probabile undici iniziale:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, Salandria, Sounas, Bresciani; Denis, Reginaldo. all. Toscano