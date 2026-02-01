Maltempo in Calabria: piogge diffuse, vento forte e mareggiate: il bollettino
La situazione di oggi: i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica
01 Febbraio 2026 - 09:03 | di Redazione
Un’intensa perturbazione sta interessando l’intero territorio regionale, con piogge diffuse, rovesci e temporali, accompagnati da raffiche di vento molto forti e mareggiate lungo le coste esposte.
A certificarlo è il Messaggio di Allertamento Unificato emesso da Regione Calabria – Protezione Civile e ARPACAL, del 31 gennaio 2026, con validità dalle 12:30 fino alle 24:00 di oggi e prosecuzione per tutta la giornata.
Fenomeni intensi e rischio temporali
“Precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica; venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale; mareggiate sulle coste esposte”.
E’ quanto riporta il bollettino della Protezione Civile.
Tutti gli 8 settori della Calabria risultano interessati dagli stessi fenomeni: piogge, vento forte e mare agitato sono segnalati in ogni zona.
Raccomandazioni
La Protezione Civile invita enti locali e cittadini a:
- limitare gli spostamenti non necessari
- evitare sottopassi e zone allagabili
- prestare attenzione lungo i litorali
- seguire solo comunicazioni ufficiali