Maltempo in Calabria: piogge diffuse, vento forte e mareggiate: il bollettino

La situazione di oggi: i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica

Un’intensa perturbazione sta interessando l’intero territorio regionale, con piogge diffuse, rovesci e temporali, accompagnati da raffiche di vento molto forti e mareggiate lungo le coste esposte.

A certificarlo è il Messaggio di Allertamento Unificato emesso da Regione Calabria – Protezione Civile e ARPACAL, del 31 gennaio 2026, con validità dalle 12:30 fino alle 24:00 di oggi e prosecuzione per tutta la giornata.

Fenomeni intensi e rischio temporali

“Precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica; venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale; mareggiate sulle coste esposte”.

E’ quanto riporta il bollettino della Protezione Civile.

Tutti gli 8 settori della Calabria risultano interessati dagli stessi fenomeni: piogge, vento forte e mare agitato sono segnalati in ogni zona.

Raccomandazioni

La Protezione Civile invita enti locali e cittadini a: