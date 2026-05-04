Il Club Manager Cormaci: ‘Scusa Reggio, scusa Reggina’. Il post integrale

3 Maggio 2026. Reggina-Sambiase 4-2. Finisce così la nostra Regular Season.

La Reggina non vince il Campionato di Serie D e esce tra i fischi e la contestazione della nostra curva, dei nostri tifosi, quei tifosi che ci sono stati sempre che ci sono stati accanto e che sono parte integrante di quella rimonta miracolosa che eravamo riusciti a fare dopo il disastro iniziale di questa stagione strana, partita malissimo con un susseguirsi di errori fuori e dentro il campo, una stagione che con l’arrivo di Mister Torrisi ha cambiato volto, ma non è bastato, perché nel calcio contano i risultati, conta centrare gli obiettivi e noi purtroppo non ci siamo riusciti.

Essere il Club Manager della Reggina Calcio credo sia il sogno di tantissimi ragazzi, uomini di sport, ex calciatori. E’ un privilegio poter rappresentare la squadra, essere al fianco di quei calciatori che in ogni loro esigenza possono vedere che hanno un amico, un uomo sempre al loro fianco, pronto a metterci sempre la faccia per loro, anche nelle loro esigenze quotidiane.

Oggi quest’esperienza lo posso dire mi ha fatto crescere tanto da un punto di vista umano, da un punto di vista sociale, e mi ha insegnato tanto insegnato a gestire emozioni, a gestire momenti particolari, mi ha dato la possibilità di confrontarmi con gente di ceti sociali completamente opposti, e dopo ogni confronto mi ha fatto rendere conto ancor di più cosa e’ il Calcio, quel fondamentale strumento di aggregazione sociale e inclusione che unisce persone attraverso la passione comune, favorendo l’integrazione, il rispetto reciproco e la creazione di relazioni umane, specialmente nelle realtà locali come quelle di una Città come Reggio Calabria che vive per la sua squadra di Calcio, che sente la Reggina come parte integrante della propria Vita.

Oggi ognuno di noi, nel proprio ruolo dovrà farsi un Mea Culpa, perché il calcio è soprattutto un gioco di squadra e quando non si arriva a un obiettivo prefissato si è sbagliato qualcosa.

Chiedere scusa è ampiamente considerato un segno di intelligenza emotiva, maturità e forza d’animo, non di debolezza e quindi Scusa Reggio Calabria, Scusa Reggina.

Il Club Manager Antonio Cormaci