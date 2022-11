Allerta maltempo in Calabria, Occhiuto al Tg2: 'Sono preoccupato. Serve coscienza collettiva'

"Ponte sullo Stretto? Senza quello, l'alta velocità in Calabria non arriverebbe mai", le parole di Occhiuto al Tg2

Roberto Occhiuto ospite dell'approfondimento serale del Tg2, dedicato oggi al cambiamento climatico, il dissesto idrogeologico e tutti gli episodi drammatici conseguenti, a partire da quanto accaduto pochi giorni fa ad Ischia.

Il presidente della Regione, a partire da quanto sta accadendo a Vaccarizzo Albanese (Cs) in queste ore con alcune famiglie bloccate, si dice preoccupato ai microfoni di Rai2.

"Sono molto preoccupato. Ci sono smottamenti, un tornado a Crotone. Sono fenomeni a cui assistiamo ormai spesso, questo tema del cambiamento climatico lo abbiamo considerato per troppo tempo secondario. La nostra generazione sta pagando conseguenze pericolose complice il consumo del suono delle generazioni precedenti".

Mostrate nel corso della trasmissione immagini della frana a Maierato, che raccontano drammaticità di quei momenti.

Occhiuto risponde sul tema degli abusi edilizi e le richiesta di condono.

'In Calabria c'è tolleranza zero sui reati ambientali anche relativi alla mala depurazione o incendi boschivi, e arriva anche all'abbattimento delle case abusive. Questi fenomeni un tempo erano straordinari ma oggi sono ordinari, dobbiamo avere la capacità di mitigare il rischio altrimenti saremo costretti a conviverci sempre di più. E' importante che ci sia una coscienza collettiva da parte di tutti i cittadini. Si dice che occorrono risorse economiche per affrontare questi temi, ma nella mia regione ad esempio ho visto che c'erano 500 milioni per affrontare. E' poco ma serve anche una struttura per mettere a terra queste risorse", le parole di Occhiuto.

Si parla anche di Ponte sullo Stretto, Occhiuto ribadisce di essere favorevole anche a causa delle ripercussioni che garantirebbe la sua costruzione.

"Ricordo quando si parlava dell''Autostrada del Sole, si diceva 'sono pazzi, non ci sono le strade e pensano a questo'. Le grandi infrastrutture fanno anche da attrattore per le altre infrastrutture. Il Porto di Gioia Tauro è diventato il primo porto del paese, il Mediterraneo sta diventando centrale nell'economia globale dell'Europa. Senza il Ponte, l'alta velocità ferroviaria non si farà mai", il pensiero di Occhiuto.

Gli ultimi interventi del Governatore sono stati ancora sul Porto di Gioia Tauro ('rigassificatore e piastra del freddo una grande opportunità'), sull'autonomia differenziata ('parliamone ma un secondo dopo le altre cose previste dalla Costituzione e mai realizzate') e sul prossimo incontro che terrà con i sindaci calabresi ("a loro chiederò di avere molta attenzione al presidio del territorio").