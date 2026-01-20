Secondo giorno di allerta rossa a Reggio e scuole chiuse: in arrivo l’ordinanza

L’allerta meteo rossa è stata prorogata anche per le prossime ore su Reggio Calabria e su ampie aree della regione. La Protezione civile conferma un quadro di criticità elevata, con rischio legato a piogge intense, vento forte e mareggiate.

In città si va verso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per domani, mercoledì 21 gennaio. L’ufficialità arriverà con una nuova ordinanza: al momento si attende la firma e la pubblicazione dell’atto.

La notizia era nell’aria. Il maltempo ha già causato danni soprattutto lungo la fascia jonica, dove il moto ondoso e le precipitazioni stanno mettendo sotto pressione litorali e infrastrutture. Reggio Calabria, fin qui, è stata in parte “graziata” sul piano delle criticità più gravi, ma il livello di allerta impone massima prudenza.

Il Comune, intanto, aveva già disposto la chiusura delle scuole per oggi, martedì 20 gennaio, con ordinanza legata all’allerta rossa.

Restano valide le raccomandazioni: limitare gli spostamenti non necessari, evitare aree esposte a mareggiate e prestare attenzione in prossimità di alberi, cartelloni e zone soggette ad allagamenti.