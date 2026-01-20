Allerta meteo rossa a Reggio: sospese le attività didattiche all’Università Mediterranea
La decisione del Rettore e del Direttore Generale
20 Gennaio 2026 - 08:34 | Comunicato Stampa
A causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Calabria con documento n. 24 del 19 gennaio 2026, ore 12:00, si comunica che sono sospese tutte le attività didattiche di Ateneo per la giornata di martedì 20 gennaio 2026.
Il provvedimento disposto dall’Ateneo
La decisione è stata assunta in via precauzionale in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse previste sul territorio, al fine di garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo.
Il Direttore Generale
Ing. Pietro Foti
Il Rettore
Prof. Giuseppe Zimbalatti