Solidarietà, amicizia, amore, sorellanza. Il tutto condito con humor e leggerezza.

Sono gli ingredienti della raccolta di brevi racconti “Le donne lo fanno meglio”, opera di esordio di Valeria Gangemi, manager reggina “in giro per il mondo”.

Il libro, edito da La Città del Sole Edizioni, sarà presentato in anteprima sabato 5 gennaio 2019 alle ore 17 presso Spazio Open, in Via Filippini 23/25 a Reggio Calabria.

Ad animare il pomeriggio una conversazione al femminile, che vedrà a Reggio Calabria, per l’anteprima, la scrittrice Valeria Gangemi che converserà con Filomena Greco, sindaco di Cariati e rappresentante per la Calabria della Fondazione Marisa Bellisario, di Mariafrancesca Prestinicola, editor de La Città del Sole e di Mariateresa Marino, giornalista.

“Questa serie di brevi racconti nasce da un’amicizia casuale – scrive Valeria Gangemi – Per caso, due donne danno prova di quanto sia facile, bello, autentico e spontaneo condividere idee, pensieri, sorrisi e risate anche senza essersi mai viste prima. È una prova di quanto sia importante stringere delle unioni e di quanto forti possano essere le amicizie tra donne. Sappiamo aiutarci, l’abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo”.

Con tono leggero e a volte irriverente, grazie ad una scrittura fatta di pennellate e schizzi di colore, “Le donne lo fanno meglio”, vuole rivendicare e raccontare il valore della differenza, contro ogni facile richiamo alla parità generica tra sessi. Parità sì, ma solo nel senso di pari opportunità. E il “genere” come nuova categoria antropologica per leggere e comprendere la realtà.

È uno dei messaggi che emerge dalle short stories – fulminanti, frizzanti e paradossali – di Valeria Gangemi.