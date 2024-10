Nuovi alloggi popolari, buone notizie per il ripristino degli 11 milioni di euro

Arriva qualche buona notizia in merito alla petizone popolare per il ripristino degli 11 milioni di euro del “Decreto Reggio”

Arriva qualche buona notizia in merito alla petizone popolare per il ripristino degli 11 milioni di euro del “Decreto Reggio” per l’acquisto di alloggi popolari.

Il presidente del Consiglio comunale, Demetrio Delfino, ha invitato martedì scorso le associaizoni e i movimenti dell’Osservatorio sul disagio abitativo ad una Conferenza dei capigruppo consiliari.

Purtroppo alla conferenza dei capigruppo non ha partecipato nessuno dei capigruppo consiliari invitati.

Era presente l’Osservatorio con una nutrita rappresentanza ed il presidente del Consiglio Delfino.

L’Osservatorio ha chiesto al presidente Delfino, in continuità con l’impegno del suo ufficio, di riattivare in tempi brevi il percorso del finanziamento, prevedendo l’inserimento, nel prossimo incontro di Consiglio Comunale, della ratifica della delibera di Giunta Comunale nr 145 dell’11 luglio 2019, relativa al ripristino degli 11 milioni di euro del “Decreto Reggio” per l’acquisto di alloggi da assegnare alle famiglie a basso reddito.

Alle scuse del Presidente D. Delfino per l’assenza di tutti i capigruppo consiliari, è seguita la rassicurazione di inserire, entro settembre 2019, all’ordine del giorno del Consiglio Comunale la ratifica della delibera di Giunta sugli 11 milioni di euro. Per il presidente Delfino questo potrà avvenire solo dopo che la prima Commissione “Assetto del territorio” avrà espresso il proprio parere sul tema.

Leggi anche

Dal canto suo, il presidente della Prima Commissione, G. Sera, incontrato dall’Osservatorio nello stesso pomeriggio di martedì scorso, si è impegnato ad inserire e a discutere il tema degli 11 milioni di euro nella Commissione comunale non appena avrà ricevuto dall’Ufficio Giunta la relativa pratica. Difatti, fino al 10 settembre scorso, la relativa documentazione non era ancora giunta in Commissione.

Si auspica che si provveda al più presto all’invio della documentazione necessaria alla Prima Commissione e che i Consiglieri comunali della stessa, una volta ricevuta la documentazione, provvedano celermente a discutere il tema. Il Presidente Delfino potrà così inserire la discussione in Consiglio entro il mese di settembre.

Decine di famiglie a basso reddito, vincitrici del bando 2005 ed in emergenza abitativa, hanno già subíto sulla propria pelle la decisione del 2016 di stornare il finanziamento di 11 milioni di euro che avrebbe garantito la casa a oltre cento nuclei familiari.

Pertanto la contromisura a quella decisione dovrà essere applicata nei tempi più brevi possibili ed esclusivamente a favore della politica degli alloggi popolari.

Questo per garantire il diritto alla casa alle fasce economicamente più deboli della popolazione, quelle che spesso la politica ignora ma che in assoluto continuano a pagare il costo sociale più alto.

Fonte: Osservatorio sul disagio abitativo

Un Mondo Di Mondi – Giacomo Marino- Cristina Delfino

CSOA Angelina Cartella

Società dei Territorialisti/e Onlus

Centro Sociale Nuvola Rossa

Comitato Solidarietà Migranti

Reggio Non Tace

Collettiva AutonoMia