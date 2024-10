All’UICI Reggio la settimana di prevenzione del glaucoma

Si sta svolgendo, in questi giorni, la Settimana di prevenzione del Glaucoma, promossa dall’Agenzia Internazionale della Prevenzione della Cecità (IAPB) in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI).

In particolare, la sezione provinciale di Reggio Calabria dell’UICI ha organizzato una serie di manifestazioni informative presso la sede sociale e anche visite oculistiche con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Idone, oculista.

Nell’incontro che si è svolto presso la sede nella mattinata del 13 marzo il presidente Dott. Paolo Marcianò ha introdotto, davanti ai soci e ai giovani del Servizio Civile, l’argomento Glaucoma definendo questa patologia il ladro della vista, perché agisce in maniera molto subdola, nascondendosi dietro ad altre malattie metaboliche, ma generando molte gravi conseguenze fin da 20 o 10 anni prima della sua comparsa conclamata. La Dott.ssa Idone, da parte sua, ha sottolineato che grazie alle nuove tecnologie si riesce a identificare la patologia molto prima di quanto avveniva negli anni trascorsi, ma che resta tutt’ora valida la prevenzione, con adeguati stili di vita fn dalla giovane età. Infatti, l’abuso di alcool e droghe e la mancanza di controlli periodici possono innescare conseguenze endooculare che sancisce la fase matura del glaucoma, che inesorabilmente può condurre alla cecità.

Il punto su cui si è dibattuto molto durante la discussione nell’incontro è stata quella di effettuare visite periodiche agli occhi, soprattutto quando c’è familiarità per questa patologia e anche quando il rapporto con l’ambiente non è in armonia con le precauzioni indispensabili per evitare patologie metaboliche.

Il presidente dell’UICI Marcianò ha affermato, in conclusione, che l’Associazione su questi temi non arretra neanche di un millimetro, perché l’obiettivo di avere sempre meno ciechi ed ipovedenti è la missione fondamentale dell’associazione in Italia e a livello internazionale.