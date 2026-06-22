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FIGC, Giovanni Malagò eletto presidente: netta vittoria su Abete

Per il calcio italiano si apre così una nuova fase. Ci si augura possa essere segnata da riforme, novità e innovazioni

22 Giugno 2026 - 15:31 | Redazione

L’attesa elezione del nuovo presidente della FIGC si è chiusa con la netta vittoria di Giovanni Malagò il quale ha ottenuto il 68,58% dei voti, superando Giancarlo Abete, fermo al 29,17%. Le schede bianche sono state il 2,25%.

Per il calcio italiano si apre così una nuova fase. Una stagione che ci si augura possa essere segnata da riforme, novità e innovazioni, in un momento in cui il movimento calcistico nazionale chiede risposte concrete e una visione chiara per il futuro.

L’elezione di Malagò rappresenta l’avvio di una nuova era per la FIGC. Ora l’attenzione si sposta sulle prime mosse del nuovo presidente e sulle scelte che dovranno accompagnare il rilancio dello sport più popolare d’Italia.

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