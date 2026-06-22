Reggio, ‘Giornata del paziente Trapiantato’: la II edizione presso il Dipartimento di Agraria

Venerdì 26 giugno 2026, alle ore 9:30, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si terrà la II edizione della Giornata del paziente Trapiantato.

“OLTRE OGNI SFIDA – Celebrare la vita, la speranza e il dono che continua”

L’evento, organizzato nell’ambito della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, rappresenta un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione su tematiche quali le malattie oncoematologiche e le più recenti innovazioni scientifiche, il trapianto di cellule staminali emopoietiche, i progressi della ricerca, il valore della donazione, il ruolo di una vita sana nella prevenzione e nel percorso di cura, la qualità di vita post trapianto.

L’obiettivo è quello di accendere i riflettori non solo sui tumori del sangue ma su tutti gli aspetti che riguardano la qualità di vita, la quotidianità del paziente trapiantato e la complessità di percorsi che richiedono importanti cambiamenti dal punto di vista clinico-medico, familiare, sociale, lavorativo, esistenziale, psicologico.

La mattinata sarà orientata al confronto specifico e vedrà il coinvolgimento di esperti, pazienti, caregiver,

associazioni locali e nazionali, media e pubblico.

Programma principale

Ore 9:30 – Saluti istituzionali con il Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Zimbalaƫ dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il Direttore del Dipartimento di Agraria Dott. Marco Poiana, la Presidente della sez. AIL RC-VV Dott.ssa Giusy Sembianza e il Direttore della UOC Centro Trapianti di Midollo Osseo e Direttore ad Interim della UOC Ematologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria;

Ore 10:00 – Il trapianto di CSE come miracolo collettivo: riflessioni filosofiche sugli aspetti esistenziali di una procedura medica complessa con la filosofa clinica e psicologa Dott.ssa Lidia Arreghini;

Ore 10:30 – Il ruolo dell’esercizio fisico nel paziente onco-ematologico – Dott.ssa Maria Cristina Cox (Policlinico Tor Vergata – Docente di esercizio fisico adattato per la prevenzione delle malattie onco ematologiche);

Ore 11:00 – L’ecosistema salute: ematologia, cibo e microbiota – Dott.ssa Francesca Andreazzoli (Area Toscana Nord Ovest – Esperta in medicina integrata, nutrizione e oncologia);

Ore 11:30 – Il valore della donazione con interventi del dottor Alfonso Trimarchi – Direttore UOC servizio Immunotrasfusionale (GOM RC), dottoressa Manuela De Lorenzo per Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO Calabria) e dottoressa Caterina Muscatello per Associazione Donatori di Sangue per il paziente Emopatico (ADSPEM FIDAS odv);

Ore 11:45 – Tavola rotonda con tesƟmonianze, interventi e confronto.

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Il convegno sarà moderato dalla psicoterapeuta e psico-oncologa Dott.ssa Nadia Carbone – Ail sez. A. Neri RC VV. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni: AIL Sezione “Alberto Neri” RC-VV – via Santa Lucia al Parco n.19 89124 Reggio Calabria –

0965/24341.