Occhiuto incontra Tony West di Uber a Roma: focus su innovazione e crescita
Al centro del confronto i temi dell'innovazione, delle liberalizzazioni e delle prospettive di crescita in un quadro internazionale in continua trasformazione
22 Giugno 2026 - 16:44 | di Redazione
Il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, incontrerà mercoledì 24 giugno a Roma Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, per una conversazione dal titolo “Il coraggio di innovare”.
L’evento, patrocinato dall’American Chamber of Commerce in Italy, si svolgerà alle 17 al Centro Studi Americani.
Tony West, già alto funzionario del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti durante la presidenza Obama è considerato una delle figure più autorevoli del mondo tecnologico e legale americano.
Al centro del confronto i temi dell’innovazione, delle liberalizzazioni e delle prospettive di crescita in un quadro internazionale in continua trasformazione.
Fonte ansa.it
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