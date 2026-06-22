UGL Trasporto Aereo, sciopero dei dipendenti Sacal: ‘L’azienda ha negato il confronto’

Alla mobilitazione sarà affiancato un sit-in di protesta. "I diritti dei lavoratori non sono negoziabili né possono essere subordinati alle convenienze aziendali" la nota

UGL Trasporto Aereo Calabria conferma lo sciopero del personale SACAL GH S.p.A. operante presso l’Aeroporto di Lamezia Terme, proclamato per il prossimo 24 giugno dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Alla mobilitazione sarà affiancato un sit-in di protesta per denunciare una situazione che, secondo il sindacato, ha raggiunto livelli non più tollerabili sotto il profilo delle relazioni industriali e del rispetto dei diritti dei lavoratori.

La partecipazione annunciata lascia prevedere un’adesione particolarmente elevata. Nel corso dello sciopero saranno comunque garantiti tutti i servizi essenziali previsti dalla normativa vigente.

UGL Trasporto Aereo Calabria sottolinea come la decisione di ricorrere allo sciopero non sia stata una scelta pregiudiziale, bensì l’inevitabile conseguenza di un sistema di relazioni industriali che negli ultimi mesi ha progressivamente svuotato gli spazi di confronto sindacale, negando di fatto il dialogo e mortificando il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori.

Il confronto in Prefettura

Nonostante la proclamazione dello sciopero, la scrivente organizzazione sindacale ha accolto l’invito della Prefettura di Catanzaro partecipando con senso di responsabilità all’incontro convocato per tentare di individuare soluzioni condivise. Anche in quella sede, tuttavia, SACAL ha preferito sottrarsi al confronto di merito, evitando di affrontare le questioni poste dal sindacato e dai lavoratori.

“Siamo stati costretti a proclamare lo sciopero – afferma UGL Trasporto Aereo Calabria – perché ogni tentativo di confronto è stato sistematicamente respinto. Ci troviamo di fronte a un modello di relazioni industriali che non solo disconosce il ruolo della nostra organizzazione sindacale, ma tende sempre più frequentemente a comprimere diritti sanciti dalla contrattazione collettiva e dall’ordinamento vigente”.

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La denuncia sulle tutele contrattuali

Secondo UGL TA Calabria, i lavoratori stanno assistendo a una progressiva erosione delle tutele contrattuali, con una gestione che troppo spesso interpreta gli istituti previsti dal Contratto Collettivo come concessioni discrezionali anziché come diritti pienamente esigibili.

“I diritti dei lavoratori non sono negoziabili né possono essere subordinati alle convenienze aziendali. Dalla corretta applicazione degli istituti contrattuali fino al pieno riconoscimento delle prerogative sindacali, assistiamo a una compressione sempre più evidente di spazi e diritti che rappresentano pilastri fondamentali delle moderne relazioni industriali”.

Il ruolo della Commissione di Garanzia

Particolarmente grave viene considerato il tentativo di mettere in discussione persino l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti di assemblea e di sciopero. In tale contesto si inserisce l’iniziativa aziendale di coinvolgere la Commissione di Garanzia sugli Scioperi nei Servizi Pubblici Essenziali per contestare la proclamazione della mobilitazione.

“Anche su questo punto i fatti parlano chiaro. La Commissione di Garanzia ha confermato la piena correttezza dell’iter seguito da UGL Trasporto Aereo Calabria, smentendo le contestazioni avanzate dall’azienda. È l’ennesima dimostrazione di come si sia preferito cercare di ostacolare la protesta piuttosto che affrontarne le ragioni”.

UGL: “Sciopero necessario”

Per UGL Trasporto Aereo Calabria la mobilitazione del 24 giugno rappresenta quindi non soltanto una vertenza sindacale, ma una battaglia a difesa della dignità professionale dei lavoratori, del rispetto della contrattazione collettiva e delle libertà sindacali.

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“Quando vengono messi in discussione i diritti, quando il confronto viene sistematicamente negato e quando si tenta di limitare perfino gli strumenti democratici di partecipazione e tutela dei lavoratori, lo sciopero diventa non solo legittimo ma necessario. Il 24 giugno i lavoratori di SACAL GH daranno una risposta forte, civile e determinata a chi continua a ignorare le loro istanze”.

UGL Trasporto Aereo Calabria

Luciano Amodeo, segretario regionale UGL TA Calabria