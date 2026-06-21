Aeroporti, Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti: ‘Con noi responsabilità, contrattazione e risultati’

Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti ritengono doveroso intervenire rispetto alla recente campagna mediatica portata avanti da chi proclama diritti senza dimostrare la medesima efficacia nel conquistarli e renderli concretamente esigibili attraverso la contrattazione, alimentando una narrazione denigratoria che restituisce una rappresentazione della realtà completamente diversa rispetto ai risultati che, in questi anni, sono stati costruiti con responsabilità, competenza e concretezza. Mentre qualcuno continua a cercare visibilità attraverso iniziative solitarie, scioperi inutili e comunicati stampa che raccolgono lamentele generiche senza riuscire a individuare e circoscrivere concretamente le problematiche esistenti, Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti hanno scelto una strada diversa: quella del confronto, della contrattazione e della costruzione di risultati tangibili.

Premio di produzione 2025 e risultati contrattuali

È di questi giorni la comunicazione aziendale relativa alla prossima erogazione del premio di produzione 2025, rinnovato grazie all’impegno e al lavoro negoziale di Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti. Un risultato concreto che porterà denaro nelle buste paga dei lavoratori e che, per la prima volta, interesserà l’intera platea del personale, superando logiche del passato che limitavano tali benefici a pochi. Questo è il significato della contrattazione: trasformare le rivendicazioni in risultati misurabili e in benefici economici reali per le persone. Un traguardo che si aggiunge agli ulteriori miglioramenti ottenuti sul piano economico.

Tra questi ricordiamo l’incremento del valore del buono pasto, il rafforzamento degli strumenti di welfare sanitario e il percorso avviato sui contratti full time, oggi ancora temporanei ma con il chiaro obiettivo di renderli definitivi e stabili, in coerenza con la crescita costante registrata dagli aeroporti calabresi e con le prospettive di sviluppo che il sistema aeroportuale regionale sta finalmente esprimendo. Il costante confronto con SACAL ha inoltre consentito, proprio durante i periodi di massimo impegno operativo, di garantire contratti full time anche al personale stagionale, offrendo opportunità occupazionali e professionali che fino a pochi anni fa apparivano difficilmente realizzabili.

Responsabilità, metodo e sostenibilità nelle relazioni sindacali

Va inoltre chiarito che la scelta di sviluppare percorsi di confronto separati non nasce da logiche escludenti o di contrapposizione, ma dalla profonda divergenza di metodo che negli anni si è manifestata nelle relazioni sindacali.

Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti hanno sempre ritenuto che l’azione sindacale debba essere fondata su responsabilità, competenza e credibilità negoziale. Avanzare richieste senza valutarne l’impatto sull’organizzazione aziendale e sulla sostenibilità economica può apparire una strada facile e di immediato consenso, ma rischia di trasformarsi in un esercizio puramente propagandistico, privo di reali benefici per il personale.

Diversamente, la nostra azione sindacale si fonda sulla capacità di coniugare il miglioramento delle condizioni di lavoro con la tutela della continuità aziendale e della solidità finanziaria della società. Una responsabilità ancora più rilevante in un contesto nel quale SACAL rappresenta per molte famiglie calabresi la principale fonte di sostentamento economico.

Per questo motivo ogni rivendicazione viene valutata con attenzione, considerando non soltanto ciò che è legittimo chiedere oggi, ma anche ciò che è concretamente sostenibile domani. Un approccio che guarda al futuro e che mira a consolidare occupazione, crescita e stabilità.

Aeroporti calabresi, sviluppo e prospettive future

La memoria di quanto accaduto in passato negli scali di Reggio Calabria e Crotone impone a tutti senso di responsabilità. Chi ha vissuto quelle stagioni ricorda bene le conseguenze di scelte prive di una visione industriale e di adeguate garanzie di sostenibilità. Oggi il compito del sindacato è evitare che simili situazioni possano ripetersi, contribuendo a costruire condizioni di sviluppo durature e non promesse irrealizzabili.

Gli aeroporti calabresi oggi stanno vivendo una fase di cambiamento infrastrutturale e organizzativo senza precedenti. Siamo consapevoli che il percorso sia ancora all’inizio e che molto resti da fare, ma è altrettanto evidente che sia stato avviato un processo di sviluppo concreto che deve proseguire con determinazione. Un cambiamento oggi possibile grazie a una visione industriale che finalmente consente di programmare il futuro, attrarre investimenti, incrementare il traffico passeggeri e creare nuove opportunità occupazionali.

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Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti continueranno a svolgere il proprio ruolo con autonomia, competenza e senso di responsabilità, nella convinzione che il sindacato debba produrre risultati e non alimentare contrapposizioni sterili. Il valore di un’organizzazione sindacale non si misura dal numero di comunicati diffusi o di scioperi proclamati, ma dalla capacità di esercitare con responsabilità il proprio ruolo di rappresentanza, trasformando il confronto e la contrattazione in risultati concreti.