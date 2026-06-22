Uil, Bombardieri: ‘Caporalato? In Calabria rimane l’emergenza mafia’
"La mafia pakistana secondo voi viene qui, in Calabria, e gestisce la tratta degli schiavi? Perché di questo si tratta, non è caporalato, quella è tratta degli schiavi", le parole di Bombardieri
22 Giugno 2026 - 17:07 | Redazione
“Emergenza caporalato? Permettetemi di dire che rimane un’emergenza mafia. La mafia pakistana secondo voi viene qui, in Calabria, e gestisce la tratta degli schiavi? Perché di questo si tratta, non è caporalato, quella è tratta degli schiavi”.
A dirlo il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, oggi a Maierato (Vibo Valentia) per il congresso regionale del sindacato, in merito a quanto avvenuto a Amendolara con i quattro braccianti bruciati vivi da due presunti capolai pakistani.
“C’è un tema di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, spesso migranti, spesso irregolari e – ha aggiunto Bombardieri – c’è un tema che riguarda il caporalato da combattere. Quando maturano i pomodori, le fragole, lo sappiamo tutti, quindi bisogna aumentare i controlli in quei periodi.
E poi bisogna avere il coraggio, tutti insieme, di dire che quei fenomeni non sono gestiti dalla mafia pakistana, ma probabilmente dalla mafia calabrese”.
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