Campionato Italiano Juniores: Giovanni Tramontana nel giro della Nazionale

Importante risultato ottenuto dall’atleta calabrese, della A.S.D. Karate Catona RC che con un quinto posto nella categoria Kumite di peso -86 kg. si aggiudica il pass per partecipare di diritto alla finale del prossimo anno e di accedere nell’elenco di Atleta di Interesse Nazionale (riguarda i primi cinque classificati).

Giovanni, in questo campionato italiano, ha disputato ben 5 incontri con degli avversari molto bravi e preparati, si ferma purtroppo all’ultimo turno, nella finale per il terzo posto, perdendo contro il Campione d’Italia uscente, dopo aver vinto 4 combattimenti, totalizzando 15 punti e subendone solo 4.

L’incontro valevole per la finale della medaglia di Bronzo, è stato difficile e qui Giovanni, non è riuscito a ripetersi, forse non ci ha creduto abbastanza, forse la stanchezza, ma ha portato a casa un risultato notevole. Anche se, per poco, non è salito sul podio nazionale l’atleta reggino ha, comunque, impressionato tutti tecnici presenti per la sua esplosività, spettacolarità delle proiezioni e padronanza della tecnica, grazie anche ad allenamenti mirati, che ha potuto realizzare in palestra con l’aiuto dei suoi compagni.

Molto contento il suo Maestro Giuseppe La Fauci, che ha così commentato: “Sono molto orgoglioso e soddisfatto per la crescita agonistica di Giovanni, è un ragazzo molto motivato, serio e concentrato che mette al primo posto, sia lo studio, sia il Karate. Anche se pratica un altro sport che segue attivamente, il tiro a segno con carabina con ottimi risultati a livello nazionale (domenica 28 c.m. disputerà i campionati regionali), ciò non lo distoglie dal suo primo vero amore, il Karate.

Credo che questo risultato, a livello nazionale, da considerarsi come punto di partenza, lo porti ad essere sempre più consapevole delle sue capacità e, a dargli la carica per traguardi più prestigiosi.

Sentiremo sicuramente ancora parlare di lui“. Gli allenamenti non si fermeranno nel periodo estivo, in quanto, nel mese di settembre, Giovanni ed i suoi compagni di palestra saranno presenti all’Open League di Taranto.