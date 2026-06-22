Reggio, l’annuncio di Automobile Club: ‘Inibita la riscossione delle tasse auto 2024’
Dal 1° luglio 2026 stop alla riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche 2024. ACI invita al pagamento entro il 30 giugno
22 Giugno 2026 - 16:32 | Comunicato Stampa
Si comunica che, su richiesta della Regione Calabria, a decorrere dal 1° luglio 2026 sarà inibita la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche relative all’anno tributario 2024.
I contribuenti interessati potranno regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento entro il termine sopra indicato presso la sede dell’Automobile Club di Reggio Calabria di Via Giuseppe De Nava 43 tutti i giorni dalle ore 08-13.30 e 14.30-18.30 sabato 09-13, e, presso tutte le delegazioni ACI presenti sul territorio regionale.
I termini per i versamenti e le sanzioni per il mancato pagamento
Si invita pertanto l’utenza a provvedere al versamento entro il 30 giugno 2026, al fine di evitare l’avvio delle procedure di riscossione coattiva.
A partire dal 1° luglio 2026, infatti, le somme non corrisposte saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero mediante iscrizione a ruolo, con l’applicazione degli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici ACI competenti o alle delegazioni autorizzate presenti sul territorio.
AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA
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