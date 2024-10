All’Università Dante Alighieri il 1°Circle K italiano

Si terrà il prossimo venerdì 7 luglio, dalle 16.30, presso la Sala Conferenza dell’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” in Reggio Calabria la presentazione agli organi dell’informazione del primo Kiwanis Circle K italiano che muoverà i primi passi proprio dalla Città dello Stretto.

Il Circle K è un’organizzazione benemerita di volontariato universitario per la promozione di attività e service ad opera degli studenti. In particolare a Reggio Calabria coinvolgerà ben undici ragazzi sia italiani sia provenienti da diverse parti del mondo in un’azione destinata a sostenere i bambini in condizioni di povertà assoluta. All’insegna del motto “Serving the children of the world” l’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” e il Kiwanis Club Reggio Calabria hanno sostenuto la nascita di questa esperienza pioneristica che fa di Reggio e della Calabria un punto di riferimento, in positivo, per tutto il territorio nazionale. La conferenza stampa si svolgerà in contemporanea alla convention internazionale che dal 5 al 9 luglio vede riuniti a San Antonio in Texas tutti i Kiwanis Circle K del mondo. L’iniziativa sarà illustrata dalla presidente del Kiwanis Club Reggio Calabria, Maria Pia Santoro e dal rettore dell’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Salvatore Berlingò, a cui seguiranno gli interventi di Fabiana Latella, primo presidente del Kiwanis Circle K Università Dante Alighieri RC, di Antonio Rotella, advisor Kiwanis, e di Domenico Siclari, faculty advisor per l’Università per gli Stranieri “Dante Alighieri”. Modererà l’incontro Federico Minniti, giornalista de L’Avvenire di Calabria, che cederà la parola per le conclusioni – in videoconferenza – ai vertici nazionali e internazionali del Kiwanis e dei Circle K nelle persone di Giuseppe Luciano, Luogotenente Governatore Divisione 13 Calabria del Distretto Italia – San Marino, Jane Andrews Erickson, presidente Kiwanis International, e Shayna Renee Cole, presidente internazionale Circle K

