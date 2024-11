“Aloha surf and beach Party”: a Gizzeria 10 giorni in perfetto “hawaiian beach and surf life style”

Un successo che si riconferma ogni anno, arrivato alla sua 6a edizione, l’evento internazionale di Hang Loose Beach dedicato al kitesurf. “Aloha surf and beach Party” è diventato ormai l’appuntamento più atteso a livello mondiale che coniuga gare di kitesurf e, con il suo life–style, un programma di intrattenimenti con extreme sport, musica e spettacoli.

Dieci giorni immersi in un’atmosfera unica, in perfetto “hawaiian beach and surf life style” che accoglierà migliaia di persone all’interno del village di Hang Loose Beach.

Lo scorso anno sono state circa 50.000 le presenze durante i 5 giorni nei quali si sono disputati i Campionati Europei di kitesurf nel tour KTE per le discipline freestyle e race.

Quest’anno ovviamente l’evento clou di “Aloha surf and Beach Party” è il Campionato del Mondo per la disciplina Formula Kite,. Inoltre sarà assegnato il titolo Europeo per la disciplina IdroFoil.

E’ prevista la partecipazione di circa 150 atleti . Le date sono già state fissate nel 08-19 luglio 2015. Il campo di regata sarà lo specchio di acqua antistante Hang Loose Beach, che sembra essere uno stadio naturale per questo tipo di competizioni.

Un village di circa 40.000 mq verrà allestito per l’occasione in cui le aziende partner potranno organizzare le proprie strategie di comunicazione ed incontrare le migliaia di persone che saranno presenti nell’occasione.’