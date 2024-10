Alta velocità in Calabria, Di Natale: ‘I binari sono ancora quelli dei nostri bisnonni’

“Tanti, troppi annunci sui collegamenti ferroviari veloci, addirittura ultraveloci, che sarebbero già a disposizione dei calabresi. Ho la netta impressione, però, che la realtà non corrisponda alle parole. Apprezzo la buona volontà ma credo serva a ben poco far viaggiare una Ferrari su una mulattiera. Se non si interviene sulla mulattiera, neppure la Ferrari può fare miracoli”.

È quanto afferma il consigliere Graziano Di Natale (IRIC), Segretario-Questore dell’Assemblea regionale, aggiungendo:

“La Rete ferroviaria, i binari e le gallerie – aggiunge Di Natale – sono ancora quelli di una volta, del secolo scorso e pure molto indietro nel tempo. Mentre in altre aree del Paese, già dotate dell’Alta velocità, si programmano con progetti precisi, ulteriori passi avanti con treni superveloci che viaggiano a oltre 350 km orari, qui da noi i binari sono ancora quelli dei nostri nonni e bisnonni”. “Occorre, allora – conclude l’esponente politico – pensare a un ‘sistema di alta velocità’ che prenda in considerazione anche nuovi tracciati, dove è possibile, adeguando sia la rete e sia i mezzi per supportare e garantire, con la necessaria sicurezza per il personale e i viaggiatori, collegamenti da e per la nostra Regione adeguati agli standard europei e non a quelli di paesi sottosviluppati”.