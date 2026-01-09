Alta Velocità, Rosellina Madeo (Pd): ‘La Regione difenda il nostro diritto alla mobilità’

“Se non ora, quando? Siamo ancora in tempo per tornare indietro, anzi per scegliere lo sviluppo concreto e dunque scegliere di andare avanti, rimettendo al centro del dibattito politico ed economico l’Alta velocità e, nella fattispecie, il nodo di Tarsia. È incomprensibile come l’unico progetto considerato davvero auspicabile e idoneo per la mobilità calabrese, per il quale sono stati spesi 35milioni di euro per lo studio di fattibilità, di colpo sia stato definito da Rfi come non più realizzabile né risolutivo per rilanciare il nostro sistema di collegamenti. Il nodo di Tarsia è, e rimane, l’unico vero intervento che può collegare la Calabria con sé stessa e con il resto d’Italia e il silenzio assordante del Governo regionale, a cui fa eco la pericolosa indifferenza di quello Nazionale, altro non fanno che consolidare il sospetto che ci sia una volontà profonda e scientifica di voler tarpare le ali alla crescita della nostra regione”.