Alta Velocità in Calabria, il Pd attacca il centrodestra: “Occhiuto e Cannizzaro svelano il bluff”

“Le dichiarazioni del presidente Occhiuto e del deputato Cannizzaro, big di Forza Italia, confermano quanto denunciato dal gruppo del Pd in Consiglio regionale sulla mancanza di risorse certe per l’Alta Velocità in Calabria.

La necessità di almeno un miliardo di euro, evidenziata dallo stesso Occhiuto che ha spiegato come nel Pnrr non ci sia un euro per l’opera e l’ammissione di Cannizzaro sul fatto che i fondi non ci siano, smentiscono clamorosamente le ricostruzioni della Lega, che aveva bollato come infondati i timori espressi dal nostro gruppo”.

A sostenerlo, tramite una nota stampa, sono i consiglieri regionali del Pd che proseguono: “Da tempo denunciamo, inascoltati, la totale assenza di programmazione per l’Alta Velocità in Calabria e la mancanza di chiarezza sugli stanziamenti già effettuati.

Il rischio di isolamento infrastrutturale per la regione è concreto, e questa conferma da parte di esponenti dello stesso centrodestra dimostra come la Lega abbia raccontato una versione distorta della realtà, cercando di minimizzare le nostre denunce, nascondendosi dietro lo specchietto per le allodole del Ponte sullo Stretto”.

Leggi anche

Confusione nel centrodestra e richiesta di chiarezza sui fondi

Le recenti affermazioni dell’Assessore regionale ai Trasporti, Caracciolo, che ha negato qualsiasi taglio agli investimenti per l’Alta Velocità in Calabria, sono in netto contrasto con quanto dichiarato da Occhiuto e Cannizzaro.

“Qual è la verità? – chiedono i consiglieri regionali dem – È evidente che il centrodestra non ha una strategia chiara per il futuro dei trasporti in Calabria e sta solo cercando di nascondere le proprie responsabilità insieme a quelle del governo nazionale e del ministro Salvini. Intanto, i cittadini e le imprese calabresi continuano a pagare il prezzo di questa confusione, con infrastrutture insufficienti e una programmazione che procede a rilento”.

Il Pd chiede con forza che il governo nazionale e quello regionale facciano immediata chiarezza sulle risorse disponibili e sui tempi di realizzazione delle opere per l’Alta Velocità in Calabria, così come facciamo da lungo tempo, tanto da essere in attesa della convocazione di una seduta di Consiglio regionale straordinaria per discutere del tema, come da richiesta regolarmente formulata dai gruppi di minoranza.

“La nostra regione non può più attendere promesse vaghe e rimpalli di responsabilità. Serve un impegno concreto, con un piano dettagliato di finanziamenti e un cronoprogramma chiaro per la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Basta propaganda, servono fatti. La Calabria merita risposte serie e soluzioni reali”, concludono i dem.