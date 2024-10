Alta velocità in Calabria: finalmente arriva Italo

Ad annunciarlo in un post su Facebook è l’associazione Ferrovie della Calabria.

“Ci giunge notizia da fonti accreditate che, dal prossimo cambio orario di Giugno, vedremo finalmente sfrecciare regolarmente sui binari calabresi gli affusolati treni bordeaux Italo Treno della compagnia Nuovo Trasporto Viaggiatori – NTV, alla quale avevamo indirizzato negli scorsi mesi due lettere finalizzate proprio alla promozione di nuovi servizi ad Alta Velocità in Calabria , complementari rispetto all’offerta Trenitalia, anche con l’appoggio del nostro socio onorario Giuseppe Pedà”.

Nella nota l’associazione fa sapere anche:

“Il servizio, che sarà preceduto nelle prossime settimane da svariate corse per l’abilitazione del personale, sará composto da una coppia di treni sull’itinerario Torino Porta Nuova – Reggio Calabria C.le lungo la dorsale Alta Velocità, collegando così velocemente centri come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma alla nostra Regione, favorendo tanto la mobilità dei nostri fuorisede, quanto l’accessibilità a livello nazionale del nostro settore turistico, mai come quest’anno bisognoso di un supporto concreto alla sua ripresa.