Fs: “Oltre 12 miliardi per l’AV Salerno-Reggio Calabria, lavori in linea con il piano”

Il Gruppo Fs conferma che la realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria procede secondo cronoprogramma e con le risorse economiche già stanziate.

«Ad oggi l’opera dispone di fondi per oltre 12 miliardi di euro con i quali si sta procedendo come di seguito» , comunica Fs.

Nel dettaglio, i lotti sono così suddivisi:

«Anche la restante parte della linea Salerno-Reggio Calabria procederà per lotti, così da migliorare gradualmente i collegamenti fra le due città e, in generale, per il Sistema Alta Velocità italiano», specifica Fs.