Alta Velocità, WeBuild: ‘Avanzano i lavori sulla linea Salerno-Reggio Calabria’ – FOTO

Nuovo significativo traguardo per l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: sul Lotto 1A Battipaglia–Romagnano è terminato lo scavo della galleria Serra Lunga ed è iniziato quello della galleria Sicignano.

L’avanzamento segna un ulteriore passo decisivo per la realizzazione di 35 chilometri di nuova linea ferroviaria in costruzione in provincia di Salerno, i cui lavori sono eseguiti dal consorzio guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Leucosia e Mireille protagoniste dei lavori

La nuova fase dei lavori vede protagoniste Leucosia e Mireille, due delle TBM (Tunnel Boring Machine) più avanzate oggi operative per il Gruppo in Europa, simbolo della capacità ingegneristica e costruttiva impiegata da Webuild per realizzare un’infrastruttura promossa da RFI e destinata a trasformare la mobilità ferroviaria del Mezzogiorno.

Mireille al lavoro sulla galleria Sicignano

La Serra Lunga è la seconda galleria completata sul Lotto 1A dopo Caterina, che è stata la prima delle 8 gallerie naturali da scavare con 4 TBM ad essere realizzata grazie alla talpa Mireille, già impiegata anche sulla Linea 16 del Grand Paris Express in Francia e rigenerata da Webuild nello stabilimento di Terni, nato per dare “nuova vita” alle grandi macchine da scavo anche in ottica di economia circolare. Dopo una traslazione di circa 400 metri, Mireille ha raggiunto l’imbocco della galleria Sicignano dove ha iniziato un nuovo viaggio, lungo oltre 2,5 km, attraverso i rilievi della Valle del Sele, tra i comuni di Buccino e Sicignano degli Alburni.

Completato lo scavo della galleria Serra Lunga

Tra Eboli e Campagna, protagonista dello scavo i della galleria Serra Lunga (800 metri), completato nei giorni scorsi, è stata invece Leucosia. Si tratta di una delle tre gigantesche TBM operative in contemporanea sul cantiere che, con una testa fresante di oltre 13 metri di diametro, rappresentano le frese meccaniche più grandi di Webuild attualmente in azione in Europa, i cui nomi celebrano il mito delle Sirene che abitavano il Golfo di Salerno. Operando in un contesto geologico particolarmente sfidante caratterizzato da terreni eterogenei, Leucosia ha raggiunto punte di avanzamento di circa 15 metri al giorno. La gigantesca fresa ha completato anche il rivestimento definitivo del tunnel con la posa di oltre 2.900 conci prefabbricati, grazie al lavoro di più di 100 tecnici specializzati impegnati su turni continui, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

Le prossime gallerie del Lotto 1A

Concluso il traforo della Serra Lunga, Leucosia affronterà nei prossimi mesi una complessa traslazione su viadotto per raggiungere il successivo fronte di scavo della galleria Acerra (224 metri). Successivamente realizzerà anche la galleria Petrolla, lunga 1,2 km e collegata alla precedente da un viadotto di linea. Sul Lotto 1A avanzano parallelamente anche le altre due gigantesche TBM: Partenope continua lo scavo della galleria Saginara che, con i suoi 3 km di lunghezza, rappresenta una delle principali sfide del tracciato, mentre Ligea è impegnata nella realizzazione della galleria Piano Grasso, lunga 2,2 km e, successivamente della galleria Contursi, lunga 1,5 km, intervallate tra loro da viadotti di linea.

Avanzano anche viadotti e gallerie artificiali

Sul Lotto 1A dell’AV/AC Salerno–Reggio Calabria proseguono a ritmo sostenuto anche le altre lavorazioni del cantiere, ormai entrato nella sua fase realizzativa più complessa e sfidante. È stato completato il varo degli impalcati metallici, per un peso complessivo di oltre 800 tonnellate, del viadotto che consentirà a Leucosia di raggiungere l’imbocco della galleria Acerra. Si sono inoltre concluse anche le attività su un ulteriore viadotto destinato alla successiva traslazione della TBM verso la Petrolla, con la posa di imponenti impalcati metallici dal peso complessivo di oltre 1.300 tonnellate. Sul cantiere hanno preso il via anche gli scavi di due delle 8 gallerie artificiali previste dal progetto, entrambe lunghe circa 1,3 km e realizzate con il Metodo Milano, mentre è in corso lo scavo della galleria naturale Cerreta, lunga 450 metri, eseguita con metodo tradizionale.

Il Lotto 1A, i cui lavori sono affidati al consorzio guidato da Webuild e partecipato da FS Rail Construction, Ghella e Tunnel Pro, comprende la realizzazione di 20 gallerie e 19 viadotti. L’opera impiega oltre 2.000 persone, con una filiera di più di 1.300 imprese coinvolte tra fornitori diretti e indiretti, di cui circa l’80% del territorio, contribuendo alla crescita occupazionale, allo sviluppo delle competenze e alla valorizzazione del tessuto produttivo locale.

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L’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria nel Corridoio Scandinavo-Mediterraneo

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto per la realizzazione della nuova linea ferroviaria AV/AC Salerno–Reggio Calabria, parte integrante del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete europea TEN-T, e rientra tra i 21 progetti che Webuild sta realizzando nel Sud Italia per un valore complessivo aggiudicato di oltre €16 miliardi, che danno occupazione a 10.300 persone, tra diretti e di terzi, con 8.000 imprese coinvolte da inizio lavori.