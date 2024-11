Amaranto nella storia

di Domenico Suraci – Si è svolta presso lo stadio “Oreste Granillo” la partita amarcord della squadra della Reggina dell’88. La presenza di Nevio Scala e di tutti i giocatori di allora ha richiamato allo stadio quasi 5.000 spettatori con un incasso da oltre 10 mila euro devoluto al netto delle spese, all’Hospice. E’ stata la brillante idea di Ugo La Camera, presidente dell’associazione “Leggende Amaranto” che grazie ai social network ha raccolto tutti i partecipanti. Un grande successo per l’evento realizzato in collaborazione con l’associazione “giornalisti reggini” presieduta da Massimo Calabrò e la trasmissione radiofonica “Tutti i Figli di Pianca”, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Reggio Calabria. Per la cronaca il risultato è stato di 10-4 nonostante all’inizio la “malcapitata” squadra avversaria, selezione di giornalisti,politici e tifosi avesse chiesto lo “0-0” con uno striscione a pochi secondi dal fischio iniziale. Altrettanto coinvolgente la serata svoltasi a chiusura della brillante iniziativa al Circolo del tennis “Rocco Polimeni” condotta dal giornalista RAI, Tonino Raffa che con i video-amarcord ha fatto emozionare la vasta platea pervenuta. Il rilancio della squadra della nostra città può ripartire dalla sua storia? Viva la Reggina di ieri, del presente ed anche di un futuro degno del passato che ha fatto sognare tutte le generazioni del magnifico popolo amaranto.