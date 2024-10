Amazing, la clip di due musicisti reggini dalla contaminazione internazionale – VIDEO

La nuova label indipendente rilascia un nuovo singolo estivo capitanato dai reggini Riccardo Minniti in arte J.0.B aka Krls1 & Carlo Poli in arte Slim C su una produzione originale di Christian Naccarato intitolato “AMAZING” un video filmato e montato interamente da Christian Naccarato e disponibile sul canale YouTube della Mental Illness Muzik.

Il brano nasce da un’estate che tarda ad arrivare e che sembra rendere meno colorata e artistica questa stagione estiva che i ragazzi della Mental hanno voluto rallegrare con questo brano pieno di positive Vibes in un concept allegro e divertente girando le riprese del video sul nostro meraviglioso lungomare valorizzando ancora una volta la sua bellezza in una grande giornata di sole reggina.

